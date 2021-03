Mano a mano con Ernesto Resnik: la suspensión de AstraZeneca y qué pasa con las vacunas

Desde la semana pasada, la vacuna de Oxford-AstraZeneca fue colocada en el centro del debate mundial. Todo comenzó en Europa cuando las autoridades de Noruega, Dinamarca, Islandia, Holanda, Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo suspendieron la aplicación de esa vacuna contra el Coronavirus después de que aparecieran casos de problemas de coagulación en diferentes personas que habían sido inoculadas. Ayer Alemania, Francia, Italia y España también hicieron una pausa.

La vacuna AstraZeneca fue suspendida en Europa.

En tanto, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguraron que la vacuna es “muy segura”. Durante una conferencia de prensa, Emer Cooke, directora de la EMA, dijo: “Todavía estamos firmemente convencidos de que los beneficios de la vacuna AstraZeneca en la prevención de Covid-19 con su riesgo asociado de hospitalización y muerte superan el riesgo de estos efectos secundarios”.

En ese sentido, BigBang entrevistó al científico argentino Ernesto Resnik, para que explique cuál es su visión sobre lo que sucede con la vacuna AstraZeneca. En cuanto a la suspensión en varios países de Europa, el biólogo molecular y biotecnólogo argentino, que reside en Minnesota, Estados Unidos, y trabaja en el desarrollo de anticuerpos monoclonales en una empresa de biotecnológica internacional, explicó: “Se tomó esa decisión por un extremo de precaución. Lo que ocurrió no parece ser algo fuera de lo ordinario. Pero suceden dos cuestiones: el primero es el efecto precaución; para el gobernante de un país siempre paga más 'estar sobre seguro' que correr el riesgo de seguir adelante y que algo salga mal. Y en segundo punto es el efecto contagio: una vez que uno frenó la vacunación, y después se suman más, a los otros países no les queda otra que sumarse y detener sus respectivas campañas”.

Ernesto Resnik es un científico argentino que vive en Estados Unidos.

En cuanto a los pasos a seguir que tomarán las autoridades sanitarias de Europa, Resnik relató: “La EMA va a reunirse el jueves y va a decidir si con los datos que hay algún problema con la vacuna o no. Yo creo que lo más seguro es que diga que no hay evidencia de que la vacuna tenga algo que ver con lo que pasó, con lo cual le va a dar cubierta a todos esos países y sus organismos de control para decir: ‘La entidad regulatoria dijo que no hay problema así que retomamos la vacunación´”.

Por otra parte, el biotecnólogo explicó por qué razón se podría retomar la vacunación con AstraZeneca: “Si se lee el comunicado de AstraZeneca lo que dice es muy razonable. Dice que fueron vacunadas 17 millones de personas ya y sólo se vieron 37 casos de coágulos. Y lo que dice la empresa es que ese número en 17 millones de personas sería más bajo que la incidencia natural de coágulos”.

Se registraron 37 casos de personas con coágulos tras la aplicación.

Y completó sobre el método científico: “Si, normalmente, se toman al azar 17 millones de personas en la población y aparece ese problema de coagulación, el resultado será que estará presente en más gente. Por supuesto, el número de 37 casos hay que tomarlo con pinzas porque son los reportados y podría haber más. Pero en esencia, creo que la compañía tiene razón en el sentido de que, hoy por hoy, no hay evidencia de que lo que pasó tenga algo que ver con la vacuna”.

En medio de la pandemia de coronavirus, el mundo entero se encuentra en medio de la campaña de vacunación más grande de la historia. Entonces, ¿pueden surgir estos tipos de problemas de salud en ese contexto? Resnik respondió sobre ese punto: “El surgimiento de distintos casos de enfermedades posiblemente no tenga nada que ver con la vacuna”.

"AstraZeneca es segura", dijo Resnik.

Y agregó en ese sentido: “Cuando se vacunan a millones y millones de personas, esos sujetos van a tener alguno de los problemas médicos que iban a tener con o sin vacuna. Si, además, se toma en cuenta que la mayoría de la gente que se está vacunando en Europa, como en el resto del mundo, es la población de adultos mayores, una población que, en general, tiene problemas médicos de por sí, van a ocurrir todos estos casos”.

“Lo que diría es que lo pensemos al revés. La vacuna de AstraZeneca se aplicó a casi 20 millones de personas. Pero entre todas las vacunas en todo el mundo, ya hay 350 millones de vacunados y casi no se registraron efectos secundarios graves", dijo el científico argentino. Y finalizó: "No hay síntomas graves a gran escala. No hay muertes por las vacunas. Creo que, en general, son seguras. La de AstraZeneca en particular parece muy segura y lo estamos viendo con los millones de vacunados que están sin problemas"