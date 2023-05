Máquina de manotear: Maratea fue a ver al Rojo y se atribuyó el fin de la "mala racha"

Santiago Maratea visitó, por primera vez en su vida, la cancha de Independiente y fue protagonista del triunfo 2 a 1 sobre Belgrano de Córdoba. Según él, su paso por el estadio Libertadores de América dio vuelta la mala racha. Mientras recorria la cancha, Mareta dijo: “No puedo creer esta victoria, que buena noche acá en Avellaneda”.

“Le quiero hablar solamente a la gente del Rojo. ¿Ustedes se dan cuenta que cambió la energía? ¿Lo sienten? ¿Pueden sentir que se acabó la mala racha, la mala leche? De acá en adelante el Rojo se va para arriba, adentro de la cancha y afuera también. El objetivo de todos los hinchas, de sacar su club adelante y pagar esta deuda enorme”, se jactó.

El influencer, mientras caminaba por el interior de la cancha luego del partido, aprovechó para redoblar su campaña de reunir fondos para ayudar al club, tras la renuncia del presidente Fabián Doman. Subió varios videos a sus redes en los que celebró el triunfo, mostró el cálido recibimiento que le hicieron muchos hinchas y llamó a seguir aportando.

En ese sentido, varios fanáticos se cruzaron con Maratea durante una entrevista con 'ESPN' y le dedicaron una canción que fue viral en las redes sociales: "Vení, vení... Cantá conmigo... Que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Maratea, todas las deudas vamos a pagar".

Maratea y el polémico 5%

Por el acompañamiento en la cancha, poco les importó a los hinchas la confesión del influencer de que se quedaría con el 5% de todo lo recaudado para pagar todos los gastos que tiene el fideicomiso; la situación económica y deportiva del club es tan grave, que buscan aferrarse a cualquier alternativa que ofrezca resultados.

"Si juntamos 8.800 millones de pesos, que equivale 20 millones de dólares, al dólar MEP, yo ganaría 400 millones de pesos", explicó en un video en sus redes.

El influencer no dudó en reconocer que es mucho dinero y dijo estar sorprendido. "Me dijeron que diga que es una obligación legal, yo me enteré de esto firmando el fideicomiso".

Lo flashero no me parece la plata que cobraría sino cómo llegué a ser un fiduciario a los 30 años"

Así mismo, manifestó que la Comisión Directiva de Independiente no tiene nada que ver con la colecta, "no se va a llevar ningún porcentaje de nada. Se va a pagar en un orden lógico: primero lo urgente y luego lo secundario. Si algo sobra, será para las divisiones inferiores del club”.

"Se tuvo que crear un fideicomiso para poder depositar la plata. Ese fideicomiso es de los hinchas de Independiente. Lo que se va a buscar es pagar las deudas que tiene el club, que es de más de 20 millones de dólares", explicó.

"Yo no me voy a llevar el 20% de la recaudación como se está diciendo, lo máximo que podría llegar a sacar es el 5% que es para cubrir los gastos que implica crear un fideicomiso. Solo hay hinchas con una pasión enorme por su club", afirmó el influencer al terminar el tema.