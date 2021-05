Marcelo Tinelli habló del rating, el COVID y el fútbol: “Me encantaría que la Copa América se haga en Argentina”

Como sucede cada año, Marcelo Tinelli volvió a la televisión y revolucionó todo. Pero este año, en medio de la pandemia de coronavirus, el conductor de Showmatch se vio envuelto en medio de la polémica por la falta de distanciamiento social en el debut, la falta de barbijos por parte de muchas personas en el estudio y por su enojo contra el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, que lo criticó.

Para colmo, la dura competencia televisiva también forma parte de las duras críticas contra Marcelo, ya que se ubica segunda, por detrás de la novela turca Doctor milagro, que sale en el prime time de Telefe. A eso se le sumó el pedido de licencia en la presidencia de San Lorenzo de Almagro y su rol como presidente la Liga Profesional de Fútbol, por la que apoya la organización de la Copa América en Argentina, tras la baja de Colombia como una de las sedes, y en medio de la segunda ola de COVID-19.

Pero, en una entrevista con Reynaldo Sietecase, en Radio con vos, el conductor habló de todo. Sobre las medidas sanitarias en su programa, afirmó: "Nosotros cumplimos con todos los protocolos, hemos hecho un gran esfuerzo, grabamos el programa de apertura en tres días y escuchar al Ministro (Gollán) decir que no habíamos dado una buena imagen me enojó y no estuve bien, le pedí disculpas".



"Hoy, como error, te podría decir que tendríamos que haber contado que se grabó en tres días y el proceso de protocolos que cumplo porque la gente necesita una explicación", agregó el creador de Showmatch.

El conductor del ciclo que comenzó el pasado 17 de mayo por El Trece resaltó: “Estoy muy contento de volver a la tele. Quiero reflejar lo bueno de volver, de darle trabajo a más de 300 familias, pusimos en la tele un gran show. Pero hay personas que en vez de iluminar lo bueno, están iluminando la polémica”.



"¿A otros programas que reúnen mucha gente también les preguntan si graban con protocolos o por qué están sin barbijo?”, se preguntó al aire, durante la nota. Y agregó que existe una “doble vara” para medir qué hace cada uno en la pantalla chica.

"Yo calculo que deben estar protegidos, que tienen protocolos atrás y por eso trabajan así, por eso entiendo que el público me haya criticado pero que la gente de la industria no piense lo mismo de nosotros me resulta raro", agregó Tinelli.

A pocas horas de que se dieran a conocer nueve contagios de trabajadores de Showmatch, desde LaFlia, su productora, emitieron un comunicado en el que afirmaban que los casos de coronavirus positivos registrados entre bailarinas y productores "no se dieron de forma simultánea como producto de una negligencia".

Al respecto, Tinelli destacó: "Los casos de Covid conviven en todos lados, en todas las empresas y todos los canales y si bien la producción cumple todos los protocolos, la gente sale del trabajo y se vuelve a su casa”.

Por último, sobre el rating y, en especial, la competencia con la novela turca Doctor Milagro, Tinelli afirmó: “No estoy en contra de las latas, ni de las ficciones extranjeras. Pero me gustaría que el prime time de la televisión argentina estuviese ocupado cien por ciento por producción local”.

Por otra parte, mientras el Gobierno Nacional analiza si realiza o no la Copa América en el país, al tiempo que la Conmebol busca nuevas sedes tanto en México como en Estados Unidos, Tinelli se puso de un lado: “Me encantaría que se haga la Copa América en la Argentina”.

Y enseguida completó: “A mí me encantaría que se pueda hacer. Es un orgullo. Sé que estuvieron hablando las autoridades de la Conmebol con el Presidente y ojalá que se pueda hacer con todos los cuidados sanitarios que se exigen”.

Por otra parte, el conductor afirmó: “Durante el actual campeonato de fútbol local se cumplieron obsesivamente todos los protocolos y los brotes de coronavirus que se dieron en algunos planteles surgieron en viajes y concentraciones, pero no en los partidos”.

En cuanto a su pausa como presidente de San Lorenzo, dijo: “Me tomé licencia porque pienso que hoy no le puedo dar a San Lorenzo todo lo que necesita teniendo en cuenta que hay una pandemia en el medio. Eso me desacomodó todo lo que uno imaginaba. Hoy tengo que estar 24 horas al día disponible para mi programa de TV por los protocolos y los momentos en los que tenemos que grabar y yo desconocía que esto iba a ser así”.

En tanto, sobre un posible futuro en la política, Tinelli declaró: “Hoy no tengo ganas de ser candidato ni aspiro a ningún puesto político, al contrario, quiero estar bien cerca de los que más necesitan pero desde otro lugar”.



Y completó: “Me gusta hacer cosas concretas dentro de lo que puedo hacer, yo no puedo establecer la política social en la Argentina porque no trabajo para eso, no soy político, no cobro ningún sueldo ni quiero cobrarlo; yo quiero ayudar a los que más necesitan”.