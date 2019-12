Marcha atrás con el aumento de las naftas, el enojo de Kicillof y el peor noviembre en 20 años para los inmuebles; las 7 noticias que tenés que saber

Para que puedas arrancar el día informado en BigBang te resumimos los principales temas que tenes que saber

Recalculando: en menos de 12 horas YPF anunció que subía las naftas un 5% pero dio marcha atrás

Menos de 12 horas después de que YPF anunció oficialmente un aumento del 5% en el precio de sus combustibles el presidente Alberto Fernández le dio la orden al titular de la compañía en la que el Estado es el socio mayoritario, Guillermo Nielsen, que de marcha atrás con la decisión luego de que le acercaron el dato de que la suba tendría un impacto del 0,2% en la inflación de enero.

Como consecuencia a cerca de las 17 la petrolera volvió a comunicar la marcha atrás con la decisión del aumento del precio de los combustibles lo que hizo que el resto de las empresas del sector hagan lo mismo. La decisión del Gobierno además se encuadra en el contexto del congelamiento de tarifas y servicios, algo que parecía que no iba a ser extensivo a los combustibles para no comprometer inversiones en Vaca Muerta.

Kicillof y un duro mensaje a la oposición tras no poder tratar la suba de impuestos: "déjense de joder"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió al cruce de la oposición de Juntos por el Cambio tras frustrarse el debate por la Ley de Reforma Tributaria y la exhortó a "dejarse de joder" y a "sentarse y ayudar" para aprobar las reformas porque "la gente está muy mal", y pidió que si le quieren "hacer difícil" la tarea de gobierno, que lo hagan "sin pasamontañas". Así lo manifestó anoche en una entrevista exclusiva que le brindó al programa Debo Decir (América).

Kicillof admitió que lo tomó por sorpresa que la oposición rechazara la reforma tributaria presentada por el Poder Ejecutivo en la Legislatura, al señalar que su antecesora en el cargo, María Eugenia Vidal, le había asegurado que Juntos por el Cambio iba a "votar las primeras leyes".

El Gobierno no prorrogará la eliminación del IVA de la canasta básica y busca alternativas para evitar fuertes aumentos

El presidente Alberto Fernández no volverá a extender la decisión de su antecesor, Mauricio Macri, de mantener sin IVA los productos de la canasta básica y, para evitar una suba generalizada en torno al 21% en esos productos, busca llegar a un acuerdo de precios con los supermercados.

Entre las medidas que evalúan principalmente cerca del ministro de Producción, Matías Kulfas, es que el beneficio de la eliminación del IVA sea solamente para quienes reciban la tarjeta alimentaria para así focalizarse en los sectores de menores recursos en donde la suba del precio de los alimentos tiene un impacto mayor. Para el resto de la población, en especial la clase media, se buscaría llegar a un acuerdo de precios en esos productos. La decisión debería ser tomada antes del miércoles cuando venza el DNU que firmó Macri en agosto de este año.

Luego de las masivas protestas la Legislatura mendocina derogará los cambios en la ley de mineria

En una sesión que esperan que sea veloz, la Legislatura de la provincia de Mendoza buscara derogar los cambios que le realizaron la semana pasada a la ley 7.722 y restablecerá su formato original. La medida fue tomada por el gobernador Rodolfo Suarez luego de las masivas protestas, y la fuerte represión, que se llevaron a cabo en distintos puntos de la provincia.

“Si bien esta ley es legal, no tiene la legitimidad del pueblo", expresó Suarez cuando adelantó que no reglamentará la ley que contó con el apoyo no solamente del radicalismo (partido al que pertenece al mandatario provincial) y del PRO sino también del PJ. Sin embargo la decisión de solamente no hacer oficial la nueva ley no alcanzó para calmar las aguas y Suarez tuvo que solicitarte la la Legislatura que de marcha atrás definitivamente.

El FBI continúa con las investigaciones contra ex funcionarios kirchneristas por lavado de dinero

El FBI (Federal Bureau of Investigations) continúa con las investigaciones en curso por lavado de dinero en los Estados Unidos que tienen en el centro de las escena a diversos ex funcionarios de la administración de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, según consignó el diario La Nacion.

El fallecido ex secretario de los Kichner, Daniel Muñoz, el financista Ernesto Clarens, Gustavo Dorf, y hasta el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, son algunos de los nombres que se encuentra investigando el FBI por operaciones realizadas principalmente en Miami.

Los ministros no podrán contratar a sus parientes dentro de su cartera pero si podrán ubicarse en otros lugares

La administración del presidente Alberto Fernández tiene decidido dar de baja el decreto del ex mandatario Mauricio Macri que prohibía la contratación de familiares en el Estado. Sin embargo, según publicó el diario Clarín, la idea central que tendrá la nueva reglamentación es restringir que los ministros contraten a sus familiares dentro de las áreas que dependen de ellos.

Pero deja abierta la puerta para que sean contratados en otros ministerios. Como consecuencia de la nueva normativa el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el Canciller, Felipe Solá, tendrán que despedir a sus respectivos familiares que nombraron en cargos puntuales desde el 10 de diciembre.

Volvió a caer la cantidad de escrituras y llegó al peor número en 21 años

El número de escrituras de compraventa de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires volvió a caer en noviembre pasado por décimo octavo mes consecutivo y todo indica que 2019 será el peor año desde que se tienen registros. En el mes en que empezó a regir el nuevo cepo de US$200 mensuales de cupo, la cantidad de operaciones concretadas descendió un 34,7% interanual.

En noviembre se efectuaron 2410 registros y el monto total de las transacciones realizadas fue de $14.901 millones, un 12% menos respecto del mismo mes del año anterior, según los datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.