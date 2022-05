Marea Ink, el tatuador de los famosos: entre el realismo, Nicky Jam, los influencers y el black and grey

Cada arte tiene sus secretos. Y también horas y horas de esfuerzo, práctica, perfeccionamiento y pasión. Para Milton, el creador del proyecto Marea Ink, su camino tuvo todo eso y más. Desde que era un niño amaba el dibujo. Su abuela también era una experta cada vez que agarraba el lápiz y lo hacía pasear sobre el papel.

El tiempo pasó y Milton fue por más. Eligió la pintura. Sus lienzos eran admirados por sus familiares y amigos. Pero él necesitaba más. Sumó más cursos. Se especializó en diversas técnicas, leyó sobre cada una a fondo, observó las grandes obras de la historia y se lanzó con todo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero había algo que le faltaba. No le gustaba regalar sus dibujos y listo. Él quería que su arte fuera una huella imborrable en la vida de las personas. Así se encontró con el tatuaje, arte en la piel y para siempre. Su nueva vida artística comenzó paso a paso. En la actualidad, es uno de los mejores tatuadores de realismo del mundo. Elegido por famosos como Nicky Jam y con estudios tanto en Buenos Aires como en Barcelona.

“Pasaron 10 años de mi primer tatuaje. Y hace cinco años que comencé con el proyecto Marea Ink (@MareaInk)”, le cuenta Milton a BigBang en una entrevista. “Parece que todo paso muy rápido. Pero atrás hubo mucho esfuerzo y tiempo invertido en tratar de ser mejor cada día”.

-¿Por qué elegiste la carrera de tatuador?

-Desde muy chico, cuando era un nene, amaba dibujar. Pero lo que me pasaba era que cuando terminaba el dibujo, alguien me lo pedía, se lo regalaba y todo terminaba ahí. No había ninguna profundidad y tampoco sabía que pasaba con ese dibuje. Entonces me encontré con el tatuaje.

-En este caso, una obra que iba a durar toda la vida.

-Sí, eso era lo fundamental. Así apareció una nueva manera de que esos dibujos tengan otro destino. Encontré una manera de poder realizarlos y que cada persona, directamente, se los lleve en su piel. Así puedo dejar una parte mía y también de mi arte en el cuerpo de un persona, y transformó su piel en mis lienzos. Es apasionante.

-¿Cómo es el trabajo al momento de diseñar tus tatuajes?

–Lo que a mí me gusta hacer, y en lo que me especializo es el black and grey. Para hacerlo siempre uso como referencias fotos o retratos.

-¿Y qué tipo de figuras podés tatuar?

-Hago desde personas y animales hasta animales y demás figuras. Pero al momento de diseñar, tengo mi propio estilo y fusionó muchas técnicas para que el trabajo final sea algo personalizado. Por supuesto, siempre mantengo el realismo y se nota mi estilo.

-¿Qué herramientas te sirvieron en tu carrera para poder hacer este tipos de tatuajes?

-En mi caso, dibujo desde que era un nene. Casi siempre como autodidacta. Después, cuando tenía 13 años, hice mi primer taller de dibujo y pintura. Eso me marcó. También me marcó el hecho de que mi abuela dibujara. Fue una influencia fundamental en mi vida. Cuando crecí hice varios talleres y cursos para desarrollar técnicas y encontrar nuevos conceptos de la pintura. Cuando me encontré con el tatuaje, empecé a aplicar todo lo que aprendí.

-Tu oficio no es como el de cualquier artista que elige lo que hace. En tu caso, vos hacés en base a un pedido de tus clientes. ¿Cómo es ese trabajo en el día a día?

-Cuando un cliente llega con una idea, lo primero que hago es ver cuál es su propuesta. A partir de eso, comienzo a diseñar y le sumo mi estilo. Pero hay otras cuestiones a tener en cuenta. Además de mi criterio estético, respeto lo que busca el cliente pero también pienso en la fisonomía de su cuerpo y dónde le quedaría mejor ese tatuaje. Con todo eso, busco el mejor resultado para que el cliente se vaya contento y que también me guste a mí.

-¿Cuál es el tatuaje que más te conmovió realizar?

-Hace un tiempo hice un tatuaje de Diego Maradona. Un retrato. Se lo hice a Momo, un streamer e influencer muy famoso, y me costó mucho hacerlo. Sentí la presión porque se lo hice poco tiempo después del fallecimiento de Maradona. Y como sabemos, es un ícono de Argentina y el mundo. Para colmo, decidimos hacer el tatuaje en medio de una transmisión, con muchas personas mirándonos y que estaban expectantes por el resultado. Entonces fue una situación difícil y que me movió el piso. Pero al final el resultado me gustó mucho.

-Tatuaste a muchos famosos. Uno de ellos fue Nicky Jam. ¿Cómo es tener que tatuar a otro artista?

-Con todos fue muy divertido y placentero. Además de Nicky también le hice tatuajes al actor Rodrigo Romero y a varios famosos más. Y está buenísimo que me elijan para que podamos armar un diseño y después plasmarlo en la piel. Todos los famosos con los que trabajé me dieron la libertad para que su idea contara con mi estilo y mi arte.

-En la actualidad hay infinidad de estudios, con tu experiencia, ¿qué es lo que debe tener en cuenta alguien que va a tatuarse?

-Lo fundamental es que la persona sepa cuál es la idea de lo que quiere llevar en la piel. A partir de ahí, tiene que buscar al tatuador que se especialice en eso y que tenga un estilo que se acerque a la idea. Después de eso, es importante que el lugar donde se haga el estudio cuente con todas las normas de higiene, es fundamental que se usen los elementos descartables que corresponden y que siempre se abran adelante del cliente. La desinfección del lugar es muy importante para cuidar la salud. Al mismo tiempo, todos los productos que se utilizan para un tatuaje tienen que ser de primera calidad.

-¿Y cómo se cuida un tatuaje?

-Antes de la sesión, no hay que tener la zona a tatuar irritada. Para ello no hay que tomar sol, hay que utilizar cremas hidratantes y que esa parte no sufra ninguna lesión. Después de tatuarse, es fundamental cuidar la zona porque el tatuaje es una herida. Por ende además de evitar la exposición al sol, evitar lesiones, raspaduras y golpes, también es fundamental higienizar la zona y aplicar cremas especiales.