María O' Donnell atendió a Nicole Neumann: "Hay una relación muy abusiva de esa mujer con su empleada"

Los recientes papelones de Nicole Neumann y las declaraciones de la ( ponele) "diva" acusando a su empleada doméstica de haberle contagiado el coronavirus (seguía trabajando en su casa, pese a lo que marca la ley) sumados a la decisión de enviarla a un centro de aislamiento, no pasaron inadvertidas. La periodista María O' Donnell fue una de las que más duramente cuestionó a la ex de Poroto Cubero. Ayer ya la había castigado por Twitter, con un hilo de cuatro tuits que aquí reproducimos completo pero que bien podría resumirse en la frase "No naturalicemos tanta injusticia".

Esta mañana, en diálogo con Ernesto Tenembaum por Radio con Vos, O' Donnell siguió destrozando a la rubia y despiadada modelo. En principio, O Donnell puso marco a sus declaraciones. "Estamos en un país superfeminista con uno de los movimientos feministas más potentes del mundo y hay 1500000 de mujeres que trabajan de personal doméstico", señaló, y recordó además un reciente sondeo de la Universidad de Lanús que concluyó que apenas el 20 por ciento de los empleadores cumplían con la ley y les abonaban a las empleadas domésticas su salario durante la cuarentena..

Para O'Donnell, Nicole resume "todos los lugares comunes de los abusos de poder de la relación empleada empleadora", Por eso, destacó, "no la quiero dejar pasar". "Ella dice: 'Yo le di a elegir'" (si trabajaba o no en su casa), y además dice "La mandé a un laboratorio". ¿Cómo la mandé'? La periodista aseguró que le preocupa "la naturalización" del maltrato y los abusos de poder sobre las empleadas domésticas.

"Nicole tiene la obligación como tenemos todos, de seguir pagándole el salario a las empleadas, que además - como ella misma dijo - tienen familia que ir a cuidar, porque además esos chicos no van a la escuela y ella tiene que ir a atenderlos", señaló.

La periodista remarcó todas y cada una las observaciones y las conductas de Nicole Neumann en relación con su empleada. "Después dice que ella la contagió.¿Por qué, porque le dio primero positivo a la empleada?" "Se hizo todo bien, no hubo reuniones, saben que soy la loca de la desinfección pero es un mínimo descuido de alguien que tenés al lado y nadie se lo quiere contagiar por supuesto, ni contagiar a nadie”, había dicho, increíblemente, Nicole, como si fuera capaz de establecer a ciencia cierta quién se contagió primero.

Después la manda a un centro de aislamiento: los que están contagiados se aislan todos juntos". Yo la escuchaba y todos le seguían preguntando como si [lo que estaba contando Nicole] fuera una cosa muy frívola y acá hay una relación muy abusiva de esta mujer con su empleada. Supuestamente vivía con ella, dan positivo los dos y la manda al centro de aislamiento". (" Ella está perfecta. No, no está acá ahora. Después del hisopado le pedí que vaya a un centro de aislamiento obviamente porque quizás nosotras éramos negativas. Está con síntomas leves, igual que yo”, dijo Nicole a Intrusos).

"Nicole dice que 'vive con ella'. Pero se toma los francos, entonces no vive con ella. Y teniendo hijos a cargo, el trabajo de Nicole debería darle licencia a Nicole", subrayó O Donnell...