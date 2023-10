Marijuán denunció a beneficiarios de planes sociales por realizar viajes al exterior desde 2009

El fiscal Guillermo Marijuán denunció que desde 2009 hasta la actualidad, 159.919 beneficiarios del plan social de “Potenciar Trabajo” viajaron al exterior en circunstancias incompatibles con los requisitos de alta vulnerabilidad económica que se le exige a las personas por el citado Programa. Por este motivo, pidió que se investigue a las autoridades que no controlaron el cumplimiento del programa, además de la baja de quienes lo cobran.

Mediante una denuncia, el fiscal indicó: “Vengo por la presente a efectuar formal denuncia a fin de que se investiguen las presuntas conductas ilícitas llevadas a cabo por aquellos funcionarios responsables del otorgamiento y/o contralor del Programa Potenciar Trabajo que, en principio, encuadran en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.

Según Marijuán, la investigación preliminar realizada requirió del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, que debe constatar si existen o no beneficiarios de planes sociales cuyos movimientos migratorios coinciden con el periodo de vigencia de su prestación, detallando así la cantidad y duración de salidas del país detectadas. La información recabada por la justicia detectó además, “un total de 1.458.217 movimientos migratorios realizados por titulares del Programa Potenciar Trabajo y de otros planes sociales desde el año 2009 hasta la actualidad”.

En la denuncia se detalla que esos viajes fueron realizados por 211.977 beneficiarios “que salieron del país mientras percibían un beneficio estatal”. Además, el detalle de esos viajes indica que “1.465 se realizaron mediante cruceros; 43.483 se efectuaron por vía aérea; 202.677 mediante embarcaciones; 359.223 a través de ómnibus y otros; 527.081 en forma particular con auto y en los restantes 324.288 no se encuentra especificado el medio de transporte utilizado”. En este mismo sentido, Marijuán precisó que la extensión de los viajes al exterior duraron entre 21 y 30 días; 21.314 entre 31 y 50 días; y 31.745 más de 51 días.

En cuanto a los beneficiarios específicamente del plan Potenciar Trabajo, la denuncia indica que a partir de 2020, cuyo periodo de tiempo corresponde a la creación del programa lanzado por el Gobierno Nacional, el informe detectó que “159.919 titulares reflejaron un total de 812.906 movimientos migratorios mientras percibían el plan social”.

El informe presentado por el fiscal, detalla que de esos viajes 817 fueron a través de cruceros, 29.076 vía aérea; 83.974 mediante embarcaciones; 199.977 a través de ómnibus y otros; 349.835 de forma particular por auto”. Además, Marijuán pidió el inmediato cese del pago de los planes a todos los beneficiarios que fueran identificados con estos viajes al exterior.

“Dado que es obligación hacer cesar los efectos del delito, me veo compelido a requerir que una vez impulsada la acción penal, se proceda a ordenar al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa”, resumió la presentación de Marijuán.

Por último, instó al Gobierno a controlar a las personas que ingresan al programa y la ausencia de cualquier tipo de monitoreo sobre los beneficiarios que ya se encuentran inscriptos. “Esto demuestra un desprecio absoluto por parte de los funcionarios públicos que manejan esta cartera tan importante del Estado Nacional. Esta responsabilidad no solo recae sobre lo acontecido, pues en la medida en que no cesen estas conductas ilícitas, se continuarán pagando beneficios que no corresponden”, sentenció, por último.