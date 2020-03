Coronavirus, el reclamo de Alberto y la provincia "cerrada": las 7 noticias del día

“Si se exponen a la circulación pública se están poniendo en riesgo”: la crítica de Alberto a quienes no cumplen la cuarentena

El presidente Alberto Fernández salió al cruce de quienes incumplieron la cuarentena obligatoria de 14 días, luego de que se viralizaran imágenes del acceso a la ciudad de Monte Hermoso después de que el Gobierno anunciara medidas para impulsar el teletrabajo y la suspensión de las clases. “Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aislate con tus hijos, cuídate y cuidalos”, aseguró Fernández.

Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos! https://t.co/Rm5TPhjAdD — Alberto Fernández (@alferdez) March 17, 2020

“Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse”, agregó el presidente. En Monte Hermoso hubo casi dos kilómetros de fila para acceder a la ciudad, en un contexto de emergencia sanitaria donde la recomendación es evitar asistir a lugares de circulación masiva.