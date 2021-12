Más de 50 mil usuarios sin luz en la Ciudad y el Conurbano: las respuestas de Edenor y Edesur

A horas de la celebración del Año Nuevo, miles de vecinos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires sufren cortes de luz. Según informes de las empresas Edenor y Edesur más de 50 mil personas tienen problemas con el suministro de energía eléctrica. Según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la zona más afectada es el sur.

Los problemas con la luz comenzaron el miércoles, en medio de la ola de calor que afecta a la zona centro del país. Con temperaturas que superaron los 35 grados, miles de vecinos no contaron con luz ni en sus viviendas, ni en sus comercios.

Según un informe del ENRE, la falta de servicio se reporta en los barrios de Mataderos, Liniers, Recoleta, Caballito y Flores, en la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, en el Gran Buenos Aires, los cortes en el servicio de energía afectan a miles de vecinos de Villa Domínico, Avellaneda, Gerli, Wilde, Berazategui, Ezeiza, Carlos Spegazzini, Tristán Suárez, Monte Chingolo, Lomas de Zamora, Banfield, Lanús, Remedios de Escalada, Lavallol, Bernal y Quilmes. Por su parte, desde Edenor reportaron que no hay luz en Palermo, Núñez y Villa Urquiza en Capital Federal.

A través de un comunicado, desde Edesur explicaron: “Hubo un pico de demanda por las altas temperaturas, que se prolongaron por varios días y a raíz de ello se produjeron algunas fallas puntuales sobre las que estamos trabajando con todos los recursos disponibles. Lamentamos los inconvenientes. Pedimos que se haga un uso racional de la energía”. No informaron cuándo retomarán la normalización del servicio.

En tanto, desde Edenor dijeron en otro comunicado el 30 de diciembe: “Ante la información tergiversada que algunos medios están difundiendo EDENOR comunica que a pesar de las altas temperaturas pudo responder satisfactoriamente a la demanda. Para graficar la evolución del servicio, siendo las 20 horas del día de hoy y de un universo de 3.100.000 clientes dentro de nuestra área de concesión la cantidad de usuarios sin servicio no superaron los 4.000 clientes”.

Y agregaron: “También creemos conveniente aclarar que con motivo del carácter extraordinario de la situación, a solicitud del Ente Regulador, EDENOR está prestando colaboración técnica, humana y material para resolver situaciones de corte del servicio en zonas ajenas a su área de concesión”.

En tanto, el ENRE, que es el ente regulador, aseguraron: “SE observan negligencias o faltas de respuestas se evaluarán la aplicación de las sanciones correspondiente. Si un usuario sufre un corte del suministro eléctrico prolongado o varios cortes reiterados en un mismo mes, las empresas deberán brindar un reintegro por la energía no suministrada”.

En tanto, BigBang recibió la denuncia de Rolando, un vecino de Caballito y cliente de Edesur, que afirmó: “Estamos afectados por los cortes de luz desde el miércoles a las 17 horas hasta ahora. El corte fue de forma ininterrumpida. Ahora las puteadas no sirven de nada y cortar la calle menos porque no tenemos una respuesta de la empresa”.

Y continuó: “Los vecinos ya no tienen ni ganas de protestar. Lo que tenemos es una tristeza muy grande porque, en lugar de celebrar con augurios de felicidad el Año Nuevo, vamos a celebrar con una vela”.

Por último, denunció: “En Edesur hay una falta de comunicación atroz. Nadie contesta un llamado. Nadie da explicaciones. No hay información. Lo que publican en la página web es todo una mentira. Y es una lástima porque ellos podrían mantenernos informados a través de sus redes sociales o emitan comunicados. Nosotros no sabemos si la luz va a volver en una hora, un día o un mes”.

Por otro lado, otra vecina de Caballito que se comunicó con BigBang, relató: “Desde Edesur tampoco piensan en las personas como nosotros que tenemos un emprendimiento, que trabajamos con freezers y con heladeras, y que tenemos dos freezers llenos de comida que seguramente vamos a tener que tirar. Es un montón de plata. Y estamos pensando en que no se rompan los freezers por alta o baja tensión cuando vuelva porque eso claramente eso no lo va a pagar nadie. Como tampoco nadie va a pagar los tres días que llevamos sin luz porque hoy no va a volver. En Edesur no piensan en ningún vecino. Ni la salud de aquellos que necesitan del ascensor, guardar sus medicamentos o los electrodependientes”.