Más del 70% de las personas que mueren por coronavirus no tienen el esquema completo de vacunación

Mientras Argentina atraviesa la tercera ola de casos de COVID-19, tras la llegada de la variante Ómicron, la ministra de Salud, Carla Vizzotti confirmó en conferencia de prensa que la mayoría de los fallecidos por coronavirus no cuentan con el esquema completo de vacunación. Además, afirmó que el 70% de los internados en terapia intensiva no cuentan con las dos inoculaciones.

Durante la conferencia, Vizzotti detalló sobre los datos que fueron analizados sobre la cantidad de personas que fallecieron por coronavirus: “Entre el 70 y el 88% de las personas que fallecen no tienen el esquema de vacunación completo y la gran mayoría de esas personas son mayores de 60 años. De esas personas fallecidas no se habían vacunado, no se habían dado las dos dosis o habían pasado más de cuatro meses desde la aplicación del esquema completo”.

Y agregó: “Al evaluar la asistencia respiratoria mecánica en los pacientes internados en unidades de terapia intensiva, el apoyo respiratorio es requerido por el 44%. Mientras en las personas con esquema completo ese porcentaje baja al 30%, siendo que el 70 restante no se vacunó, cuenta con una dosis o recibió ambas hace más de cuatro meses”.

Además aseguró: “Se ha registrado un descenso en el número de casos de coronavirus y los indicadores son favorables y optimistas. Se han producido 387 fallecidos con tres veces más de casos, y durante el pico de la ola anterior casi 4.000 muertos. Eso demuestra la importancia de las vacunas”.

Y continuó: “Saben que estamos transitando la tercera ola en la Argentina, con un número promedio de casos diarios por mes, en enero, de casi 81 mil casos, comparado con el pico que tuvimos en el mayo de casi 27 mil. Estamos transitando un aumento exponencial de casos debido a la variante Ómicron”.

Por otra parte, la funcionaria afirmó que a lo largo de 2022 llegarán 18,4 millones de vacunas de Pfizer que serán aplicadas a los menores de entre 5 y 11 años, tras la aprobación de la ANMAT. Esta es una vacuna diferente a la que ya se aplica a los mayores.

Además, sobre la llegada de vacunas, Vizzotti detalló que hay contratos firmados para la llegada de 10 millones de Sputnik V, 5 de Cansino, más el stock de Sinopharm y 20 millones de Moderna. De todas ellas Argentina tiene stock para continuar sin inconvenientes con el plan de vacunación.



Por último, sobre la vacuna Pfizer que será aplicada en niños, la ministra dijo: “La vacuna Pfizer es a partir de los 5 años porque es el registro del laboratorio y la división de las edades para los ensayos clínicos”.

Y explicó: “Ayer estuvimos en una mesa de trabajo en la que trabajamos en las estrategias para mejorar coberturas de covid-19 y de todo el esquema de vacunación porque son vacunas que pueden coadministrarse”.