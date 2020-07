Más reaperturas tras el récord de casos y el mensaje del jubilado que mató a un ladrón: las 7 noticias del día

“No nací para matar a nadie”: el video del jubilado que asesinó al ladrón que entró a robar a su casa

Tras haber sido beneficiado con la prisión domiciliaria, el jubilado que asesinó a un ladrón que entró a robar a su casa en Quilmes, Jorge Adolfo Ríos, aseguró que no es un delincuente y afirmó: “Me siento mal, yo no nacía para matar a nadie, pero tampoco para que me entren a robar tres veces en una noche”.

Ríos está acusado de homicidio agravado. Ayer el ministro de Seguridad, Sergio Berni, defendió el accionar del jubilado y señaló que “actuó en legítima defensa”.

De acuerdo a la investigación, el jubilado primero ahuyentó a los cinco ladrones que ingresaron a su casa. Primero disparó una serie de disparos en el interior de su vivienda y luego salió a la calle y le disparó a uno de los ladrones que se encontraba herido y tirado en el piso.