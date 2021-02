Más vacunas, clases en la Ciudad y tensión con el campo por las retenciones: las 7 noticias del día

Monica Farro confirmó que le ofrecieron meterse en política

Mónica Farro está muy cerca de convertirse en una personalidad política después de confirmar las propuestas que le llegaron en los últimos días. Así lo contó la vedette en una entrevista, en Mitre Live, en donde aclaró de donde viene el ofrecimiento.

“Desde el problema que tuve con una persona que denuncié por violencia, de lo de Tinelli no me llamaron más. No apoyaron a la víctima y siguen sin apoyarla. En ese lugar yo no voy a entrar más, ya lo asumí. Es lamentable en el siglo que vivimos. Estuve en Corte y Confección y me encantó porque me reencontré con gran parte de ellos”, comenzó diciendo sobre el conflicto que tuvo en un momento de su vida.

En ese sentido, siguió con su relato: “La popularidad está buena y te da una adrenalina diferente, me gusta el teatro e ir por diferentes lugares. Y ahora me están tentando para la política. Tengo unas propuestas que estoy pensando para tener un espacio y acompañar hablando sobre los derechos de la mujer. No voy a decir que partido ni nada porque todavía no lo tengo definido“.

“Es algo interesante, también sé que me voy a poner mucha gente en contra. Está bueno tener un cargo a futuro y lo estoy pensando“, agregó.

“La política desde el lado de los derechos de la mujer. Nunca fanática con una locura. El otro día me agredieron en la vía pública por elegir a Pepe Mujica en el programa de Jey Mammón. Dije que lo elegía a él antes que a Francescoli y a Laport porque tenemos diferentes ideas políticas“, dijo al respecto sobre una tensa situación que le tocó vivir.

Y manifestó: “Y el otro día una señora me dijo que espera que no vuelva nunca a Uruguay. Porque había hablado mal de Pepe Mujica. Yo no hablé de política. No me interesa mucho pelear por el tema política. Una desubicada esta persona. Me atacó la señora adelante de mi hijo. Váyase de acá vieja atrevida, le dije“.

Finalmente, expresó: “Estoy pensando lo de la política porque te puede hacer un mal querer hacer un bien desde un espacio. Siempre con mucha tranquilidad y siendo yo. Yo no pienso robarle nada a nadie. Yo fui víctima y no tengo ganas de tener un país en contra. La política divide y no voy a cambiar a la gente yo. Estoy analizando los pro y los contra, esto nunca lo dije. Te tiro la primicia“.