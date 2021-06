Más vacunas, el modelo de Trotta y la audiencia entre Alberto y Bullrich: las 7 noticias del día

El Gobierno ofreció $2 millones a quien aporte información sobre el paradero de Guadalupe

Luego de una decena de allanamientos y rastrillajes que dieron negativo, el Gobierno ofreció una recompensa de dos millones de pesos para quien aporte información que ayuden a encontrar a Guadalupe Belén Lucero, la niña de cinco años que es intensamente buscada desde el lunes en la provincia de San Luis.

Con la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se autorizó esta suma de dinero “destinada para aquellas personas que brinden datos útiles que permitan dar con el paradero” de la menor.

Quien quiera dar detalles sobre su posible ubicación puede “comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia”, al número telefónico de acceso rápido 134.

Tanto los familiares de la nena como los investigadores coinciden en que la pequeña Guadalupe nunca se hubiese ido sola y menos por tantas horas. Los chicos que jugaban con la nena, la vieron irse de la mano con una joven cuya identidad desconocen y que nunca habían visto. De hecho, a partir de las cámaras de seguridad de un kiosco de la cuadra, se detectaron un auto negro y una moto con dos personas que circulaban “en actitud sospechosa”.

Ambos vehículos se observan en la zona justo a la hora que desapareció Guadalupe. “Todavía no tengo información certera porque se está investigado. Aún no hay nada concreto. Como madre presiento, pero no lo puedo decir, no lo puedo exponer porque podría empeorar la situación. La Policía está al tanto de todo lo que yo sospecho. La persona que la tiene que se ponga un poco en mi lugar y me la devuelva”, pidió Yamila Cialone, la madre de la nena.

Y agregó: "Tengo un presentimiento de lo que pasó, pero no lo puedo decir hasta que Guada esté conmigo y entonces voy a aclarar las cosas". Ante tamaña revelación, aclaró que "la policía está al tanto" de todo. Desde el martes a las 18, el Ministerio de Seguridad de la Nación activo el Alerta Sofía, que difunde de manera inmediata la imagen y la información sobre niños y adolescentes desaparecidos a través de dispositivos móviles y medios de comunicación masivos.