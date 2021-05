Más vacunas, vuelve la pelea por las clases presenciales y qué pasará con la Copa América: las 7 noticias del dia

Fabiola Yañez rompió el silencio después de las acusaciones de plagio por su tesis

La primera dama, Fabiola Yañez, rompió el silencio después de que se conoció la acusación de plagio tras darse a conocer que en su tesis hay 20 páginas obtenidas de la biblioteca virtual Wikipedia.

"La palabra plagio, señores, no me roza siquiera", indicó en un comunicado Yáñez. "Es evidente que intentan socavar mi fortaleza. Buscan alguna clase de debilidad y, como no la encuentran, la inventan. A lo mejor confían en la ignorancia de quienes acceden a tamaños libelos para mostrar alguna especie de vulnerabilidad que desearían encontrar. Hay lectores y espectadores crédulos e ingenuos, claro", sostuvo.

La primera dama explicó en el mismo que en ningún momento ocultó la fuente de dónde provenía la información.

"Se ha escrito y ha hablado sobre un 'descubrimiento' que en realidad nada descubre. Les ha bastado con hacer click en cada enlace de referencia que yo misma exhibo con exhaustivo detalle en aquella investigación académica. Notas de referencia y bibliografía con las web correspondientes, sin ocultamiento alguno. Efectivamente, toda persona interesada que quiera acceder a mis fuentes las encuentra de inmediato porque soy yo misma quien las muestra", detalló. Asimismo, Yáñez lamentó ser "injustamente maltratada" pero aseguró que no le extraña.

El periodista de Clarín, Alejandro Alfie, fue quien encontró los detalles de la irregularidad en el trabajo final y lo dio a conocer en diálogo con Radio Continental: “La docente no se dio cuenta de que su alumna había copiado el 30% de su contenido. Unas 20 páginas no tenían nada que ver con el tema de la tesis. Estaban pegadas textual de Wikipedia. De la página 28 a la 48 habla de la historia de la deuda externa argentina”.

Y añadió: “No se tomó el trabajo, ni siquiera, de reescribirlo ya que figuran los links que llevan a Wikipedia”.