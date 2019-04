Mascarillas y mesoterapia: tips y tratamientos para cuidar tu piel sin gastar una fortuna

Desde hace algunos años, el mundo del cuidado de la piel tiene un protagonista indiscutido: la cosmética coreana. Las mujeres asiáticas impusieron su ritual de belleza que muchas occidentales están siguiendo al pie de la letra. Irse a dormir sin limpiar, tonificar e hidratar no es una opción. Y, como si no fuera suficiente, se suma la mesoterapia para tensar y aumentar la iluminación de las células.

La tendencia tiene como disparador el deseo de tener una piel similar a la de las asiáticas. Esto generó que innumerables productos y tratamientos surjan prometiendo un rostro luzca natural y saludable. Lo que ahora se suman son tratamientos no invasivos en profundidad para complementar las rutinas y lucir una piel perfecta.

“Las coreanas son referentes indiscutidas en todo lo que es cuidado de la piel y ya hay muchos productos disponibles en el mercado local. Lo importante es saber que, más allá de estos -que también, al ser importados son algo costosos- hay rutinas de cuidado que vale la pena incorporar y también tratamientos no invasivos que hacen foco en alcanzar una piel saludable que esté preparada para prevenir o retrasar las consecuencias del envejecimiento de la dermis”, señala la doctora Daniela Sánchez (MN 142323), directora médica de Bioesthetics Health & Beauty Club. Claro que si se aspira a resultados más profundos en menos sesiones, lo mejor es incluir aquellas que incorporen tecnología de fototerapia. “Estos inciden en el metabolismo celular para la activación de enzimas reparadoras de tejidos cutáneos, efectos de vasodilatación y colagénesis. Permite realizar peeling facial y prevenir hiper-pigmentaciones. Es muy eficaz y permite ver resultados desde la primera sesión”, sumó.

Pero no todo son cremas y tratamientos. Siempre se aconseja complementar estas prácticas con un buen descanso -se aconsejan al menos 8 hs de sueño diarias- una alimentación equilibrada rica en frutas, fibras y vegetales y baja en grasas, hidratarse debidamente y realizar ejercicio físico con frecuencia. Con este “combo” y una religiosa rutina de limpieza, la piel alcanzará resultados visibles en poco tiempo y, lo más importante, se actuará preventivamente contra los signos del envejecimiento.

Esto mismo debe cumplirse si se suma un tratamiento de mesoterapia. ¿Qué es? Es el tratamiento más solicitado en los últimos tiempos. Se trata de micro inyecciones intradérmicas. Se utilizan principios activos según la patología y puede ser antiage conocida como “mesolifting”, o para darle luz a tu piel “mesoglow”. Consultada sobre este tratamiento, la doctora Fiorella Marta (MN 153762), Miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología, dijo que "hoy es el tratamiento más elegido por todos los médicos porque es una técnica que se administra por vía intradérmica de forma muy simple y no agresiva".

Según explicó Marta este tratamiento tiene múltiples funciones. También podemos tratar manchas producidas por el sol. "No sólo la droga que utilizamos nos da beneficios, también la puntura que producimos en la piel! Eso activa las células que mantienen los tejidos. La piel se verá más saludable", sostuvo, y recomendó un total de 10 sesiones (1 por semana). No solo mejora el aspecto de la piel (ya que estimula al fibroblasto), si no que además se combina con múltiples vitaminas. Mejora la flaccidez y las cicatrices, marcas de acné, entre otras.

La especialista antes de finalizar remarcó que cada médico tiene que evaluar al paciente y este debe acompañar el tratamiento con buenos hábitos alimenticios, ejercicio y una buena hidratación.

Beneficios y Tips:

Tensa, ilumina la piel y mejora su aspecto.

Es indoloro

Ayuda a combatir la adiposidad localizada

En la cuarta sesión ya son muy notables los resultados

¿Cuál es el periodo de recuperación?

Recuperación 2-4 horas. Su efecto aparece a partir de los 4-7 días.

¿Cuáles son los cuidados postoperatorios?