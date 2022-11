Massa en reunión con empresarios: “Los que piden devaluación desesperados destruyen el valor de sus compañías”

El Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) se realizó en Buenos Aires, y el ministro de Economía, Sergio Massa, fue el principal orador y habló sobre la inflación, el plan que tiene para reducirla, los resultados actuales, y apuntó con dureza a los sectores políticos y grupos económicos que piden una devaluación para licuar los salarios.

En su discurso, Massa afirmó: “Todos tenemos una enorme responsabilidad. La principal es la del Estado, que es quien debe buscar promover el bienestar social y que en la Argentina en los últimos años viene fracasando sin distinción de poder político”. Y agregó: “Esta es una enorme oportunidad para invitar, no solo a la dirigencia empresaria, sino a la dirigencia política y social, a construir bases separado del proceso electoral del año que viene, para un modelo de desarrollo económico argentino”.

Para ello sumó: “Necesitamos seguir tomando medidas que despejen y disipen la incertidumbre que rodea o convive con los decisores económicos y el conjunto de la sociedad, y que no nos permiten avanzar, medidas que marquen el rumbo, que permitan que esos consensos nos den largo plazo y previsibilidad en los sectores de la economía”.

Y agregó: “Recuperar el orden fiscal y tratar de cumplir los programas, acuerdos y objetivos que nos planteamos como gobierno y como país era una tarea difícil porque supone sacrificios, conflictos y dificultades. Vamos a terminar el año cumpliendo el 2,5% de déficit fiscal que nos habíamos proyectado al inicio de año en el proyecto de Presupuesto anterior y sobre todas las cosas en el decreto de Presupuesto y además en el marco del programa que Argentina tiene comprometido con los organismos de crédito internacional”.

En ese sentido, el ministro de Economía continuó: “La tarea de recomponer reservas nos obligaba a tomar decisiones que pueden resultar incómodas o dolorosas, pero que tienen como objetivo garantizar el funcionamiento de nuestro ente rector de moneda, sin tener que funcionar como asistente permanente, en nombre de la transitoriedad, del Tesoro”.

Y analizó: “Con los incentivos bien alineados, la capacidad exportadora de Argentina para volver a recorrer el camino de acumulación de reservas está intacta. Un aprendizaje de estos días y un consejo en la sabiduría de un largo recorrido, y en el final de mis pasos de mi carrera política, es transmitir a toda la política que tome conciencia de que las decisiones unificadas del Estado en términos de política económica son centrales para construir un proyecto de desarrollo económico como país”.

En otro punto, también lanzó: “Tuvimos que rehacer y readecuar el vínculo en el marco del programa con el Fondo. Cerramos segundo trimestre, vamos a cerrar el tercer trimestre, y vuelvo a reiterar: vamos a cumplir con las metas del programa tanto en materia de déficit como de acumulación de reservas. Más allá de la opinión política que cada uno de nosotros puede tener respecto de cómo se tomó el crédito y cuál fue el resultado de ese endeudamiento, los compromisos que toma un país no son de una fuerza política; son de un Estado que es una continuidad”.

En cuanto a los resultados, Massa lanzó: “En el último trimestre, en términos de resultado final, el aporte de los organismos multilaterales de crédito, al fortalecimiento de políticas y reservas de la Argentina va a terminar dando como resultado neto 4.200 millones de dólares que no estaban previstos inicialmente, tenían distintas trabas y que son una tranquilidad, una garantía para seguir blindando, fortaleciendo nuestro mecanismo de acumulación de reservas”.

Y enumeró: “El resultado final del año del impacto de la guerra nos muestra un saldo neto negativo para la Argentina de entre 3.700, según el Fondo, o 5.200 millones de dólares según la Argentina. Así como asumimos y cumplimos con nuestras responsabilidades también pretendemos que nuestras contrapartes, cuando firman compromisos con cláusulas de incidentes extraños a esos acuerdos, también cumplan su parte. Es la tarea que debemos hacer para tener relaciones honestas y sinceras. No lo queremos hacer en el marco del programa para que digan que la Argentina quiere cambiar el programa y generar inestabilidad e incertidumbre. Lo queremos hacer en el marco del Comité de Desarrollo para que también sean el BID y el Banco Mundial quienes participen en esta discusión”.

En el mismo punto, dijo: “Pudimos armar un perfil de deuda más adecuado para cerrar el año. Despejamos, y vamos a cerrar también en términos de financiamiento el 2022 con cumplimiento del programa sin necesidad de recurrir a asistencia del Tesoro adicional por asistencia del BCRA. Podemos tener muy buenos resultados en términos de reservas, fiscales: si no bajamos la inflación, la incertidumbre no va a cesar. El desafío tiene que ser recorrer un camino de reducción de inflación. Creo en los caminos que se recorren de manera metódica, cumpliendo objetivos, siguiendo un orden, teniendo constancia y venciendo dificultades. No creo en la magia”.

Sobre el final apuntó a los grupos políticos y económicos que buscan licuar los salarios a través de una devaluación. Por eso dijo en su discurso: “Tengamos cuidado: los que piden una devaluación desesperados, están destruyendo el valor de sus compañías. No solamente destruyen el ingreso de los argentinos, sino que también destruyen el valor de sus compañías en dólares. Me van a ver recorriendo un camino metódico, determinado, esquivando obstáculos o resolviéndolos, pero no facilismo para tratar de resolver problemas hoy que solo patean para mañana y destruyen el valor de la economía argentino y de los argentinos. Ese camino no lo vamos a recorrer”.

Y finalizó sobre la inflación: “Tengo claro que la inflación necesita de orden fiscal, superávit comercial, tasas de interés positivas, bajo o nulo régimen de emisión monetaria, pero también tengo claro que muchas veces en la especulación se producen situaciones de aprovechamiento. Va a ser muy importante en los próximos días la firma del IGA, que es el régimen de intercambio de información automática de personas y beneficiarios finales de sociedades con Estados Unidos. El acuerdo nos va a poner en la oportunidad de que en la Argentina tengamos por primera vez la posibilidad de que aquel que pagó impuestos toda la vida sienta que el Estado lo premia y aquel que eludió sea castigado. El orden fiscal no es una tarea de ustedes, es nuestra, de toda la política, gobierno y oposición. Y la vamos a cumplir. El ser competitivos para acumular reservas es una tarea que podemos construir juntos y la tenemos que construir juntos. Tratar de cuidar nuestras reservas también es una tarea centralmente nuestra pero que requiere que la construyamos juntos”.