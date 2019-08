Masturbación, empoderamiento y el mito de la "genitalidad": día del orgasmo femenino

Todos los 8 de agosto se celebra el Día Internacional de Orgasmo Femenino, lo que provoca siempre una oportunidad ideal para hablar de la masturbación, de la exploración sexual en la mujer y del autoconocimiento de su cuerpo.

En comunicación con BigBang, Walter Ghedin, médico psiquiatra y sexólogo, explicó que en la actualidad las mujeres se animan mucho más a hablar del orgasmo, aunque también consultan bastante por la autoexploración. "Se están animando al conocimiento de si mismas, tanto desde lo emocional, como desde lo físico", aseguró, y sumó que "el autoconocimiento lleva a salir del concepto de que sexualidad es genitalidad, como si la sexualidad tuviera como única meta el orgasmo".

Sobre esto, Ghedin aclaró que conocerse, es bueno no solo para uno mismo, sino porque también permite saber que es lo que se quiere y lo que gusta, para poder después decírselo al otro con el objetivo de disfrutar mucho más.

"Lo mejor para conseguir la autosatisfacción es encontrar un momento de intimidad, recorrer el cuerpo, ver las diferentes sensaciones que se despiertan, observar los genitales con un espejo y poder reconocer lo que despierta el recorrido por los labios menores o el clítoris. Un buen consejo es animarse con un gel para lubricación o los que dan calor, que aumentan la llegada de sangre en la zona", explicó el profesional.

Según él, para las que todavía no se animaron a explorar su cuerpo, lo fundamental es revisar los mitos y los conceptos naturalizados, como que el hombre tiene que tomar la iniciativa, o que el hombre debe guiar la relación y no ella, o que la masturbarción no puede darse mientras el hombre la penetra, o que hacer sexo oral porque se quiere puede estar mal pensado por el otro.

A pesar de que muchas se animan a la masturbación, lo cierto es que hay mujeres que han pasado por situaciones de abusos o experiencias traumáticas y les cuesta poder tener una relación sexual sin temor de poder decirle a su pareja lo que quieren o desean.

Incluso, están aquellas que no pueden tener orgasmos ni solas ni acompañadas, y esa situación puede deberse a muchos factores, tanto psicológicos como físicos. "Lo primero es descartar problemas físicos, hormonales, cardiológicos, o enfermedades como hipotiroidismos, el estrés, la depresión y el uso de ciertos fármacos como el antidepresivos. Después hay que ver el tipo de estimulación que recibe, el tipo de pareja que tiene, el tipo de vínculo, y las diferencias que se generan a la hora de elegir el momento para tener el encuentro", indicó Ghedin.

Por su parte, la psicóloga y sexóloga Sandra Lustgarten opinó que, a pesar de que se motiva mucho a la mujer para mejorar la calidad de su placer sexual, todavía hay bastante reticencia en educarse sexualmente, en asistir a un sexólogo, o hasta en informarse.

Debido a esto, la profesional aclaró que la masturbación es fundamental, porque de esa manera la mujer puede experimentar mejor el placer y conocer mejor el cuerpo. "La autosatisfacción es una manera de aprendizaje", sostuvo, y agregó que también es importante el autoconocimiento, porque cuanto más entienda sus zonas erógenas (cómo tocarse, cómo estimularse y cómo guiar al otro), va a tener mayores posibilidades de tener éxito en sus encuentros sexuales.

"De lo contrario se frustran, se siente culpable, aparece la angustia, y pierde el deseo sexual porque no disfruta", indicó.

Además, la sexóloga aclaró que la anorgasmia en la mujer trae muchas consecuencias, las cuales repercuten en ella y en la relación con su pareja. "Al no tener orgasmos, va entrando en una rutina sexual, donde cada vez evitan más los encuentros. Como no obtienen placer en la relación, no tienen ganas de tener sexo, porque no disfrutan de la situación", explicó.

Por último, Lustgarten dijo que es importante saber que la disfunción femenina provoca patologías sexuales que muchas veces son psicológicas, pero que no tratadas se pueden volver crónicas. "Este tipo de situaciones, provoca también dificultades para el hombre, porque para terminar rápido y no frustrarse, empiezan a generar una eyaculación precoz, o se genera impotencia porque se prolonga tanto el tiempo hasta que la mujer empieza a disfrutar, que el hombre empieza a perder el deseo", cerró.