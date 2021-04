MatyCocina: cómo hacer arrolladitos de jamón y queso y envases para guardar comida por años

Matías Raimundo, mejor conocido en el universo Tiktoker como "Maty Cocina", desembarcó en BigBang con una sección súper copada: brinda recetas económicas y sencillas, al mismo tiempo que comparte tips para crear tus propios utensilios de cocina, sin tener que gastar demasiado dinero y con cosas que tenemos a nuestro alcance.

En este nuevo video, Maty nos va a enseñar a preparar unos arrolladitos de jamón y queso, que pueden ser ideales para la merienda, y ¿por qué no? para un almuerzo o cena donde no tengamos muchas ganas de cocinar.

Además, el tiktoker nos mostrará cómo crear envases en los que se pueda almacenar comida durante años, utilizando solamente botellas de plástico, y un poco de algódón.

La historia de Maty Cocina

Después de haberse quedado sin trabajo como fotógrafo al inicio de la pandemia, Raimundo se animó a explorar el mundo de las redes sociales, donde empezó a compartir algunas recetas.

Lo que no sabía en ese entonces, era que que casi un año después iba a tener más de 1 millón de seguidores en su cuenta de Tik Tok, donde hoy comparte recetas de comidas e ideas fáciles para armar utensilios caseros.

En los comienzos, Matías solía hacer recetas complejas que no tenían tanta repercusión, hasta que se dio cuenta de que lo que en verdad a la gente le gustaba era el contenido sencillo y útil.

"Trato de hacer recetas económicas, por eso salgo a buscar precios. Todo demanda mucho tiempo, porque entre que compro la materia prima, hago las cosas, hago el video y lo edito, capaz hago una o dos recetas por día", admitió.

Además de enseñar a vender y a mostrar el producto, Raimundo también brinda recetas sencillas y económicas, al mismo tiempo que indica los pasos para crear herramientas y utensilios necesarios en la cocina.

"Me baso en lo que la gente precisa y con lo que tengo voy probando. La cocinita (que surgió porque una seguidora no tenía gas) me salió después de varios intentos. La idea y el mensaje es dejar en claro que si querés emprender algo, no hace falta plata, porque yo emprendí casi sin nada", se sinceró.