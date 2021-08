MatyCocina y una receta súper fácil: cómo hacer una tarta de queso con solo tres ingredientes

Matías Raimundo es hoy uno de los tiktokers del momento, y en BigBang tenemos la fortuna de contar una vez por semana con una nueva receta. En este caso, de la mano de él, vamos a aprender a hacer una tarta de queso que, además, se logra con tan solo tres ingredientes. ¡La pobreza jamás nos ganará, mi ciela!

Para hacerlo, se necesita queso crema, sal, leche condensada y 4 huevos. Lo ideal es hacerlo es un molde de 20 centímetros. Lo primero que hay que hacer es batir las claras con una pizca de sal. En otro recipiente, lo que hay que hacer es poner las yemas, y mezclarlas con la sal y la leche condensada.

Una vez que se bate, y se une todo, se incorpora un poco de las claras batidas, y así se mezcla enérgicamente, para luego agregar el resto de las claras y seguir mezclando, pero ¡ojo!, a partir de acá hay que hacerlo con mucho más cuidado.

Con el relleno ya preparado, se pone en la base del molde papel aluminio o papel mantenca, aunque si es antiadherente eso no es necesario. La torta debe estar en el horno durante 30 minutos, a 180 grados. Cuando ya esté, el secreto es este: se apaga el horno, se deja la puerta un poco abierta y se espera otros 30 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, hay que dejar que se enfríe muy bien antes de desmoldar, y recién ahí está listo para comer.

Si no tenés en tu casa leche condensada, porque quizás no un producto de uso diario, eso no es un problema: se puede hacer de forma casera e incluso sin la necesidad de usar licuadora o mixer.

Para lograrlo, se tiene que poner en un recipiente leche en polvo, el azúcar y agua, hasta que quede bien mezclado. Luego se pasa a una cacerola, y se lleva a fuego y se revuelve permanentemente con un batidor. Se saca cuando empieza a espesar y solo unos segundos antes de que hierva. Después se le suma la esencia de vainilla. Lo que hay que saber es que mientras esté caliente va a parecer liquida, aunque luego al enfriarse tomará otro cuerpo.

Ingredientes tarta

290 gramos de queso crema

4 huevos

Pizca de sal

250 gramos de leche condensada

Molde de 20 centímetros

Ingredientes leche condensada