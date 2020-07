Mayra Mendoza dio positivo y el número a nivel nacional que alerta al Gobierno: las noticias del día

Con 20 nuevas muertes, son 2.913 los muertos por coronavirus en el país

El Ministerio de Salud informó hoy 20 nuevas muertes por coronavirus en el país, con un total acumulado de 2.913 fallecimientos desde el inicio de la pandemia, una tasa de letalidad del 1,8% de los casos confirmados y una tasa de mortalidad del 63,8 por cada millón de habitantes.

El total de casos confirmados es de 158.334 (49,3% mujeres y 50,7% hombres).

1.107 (0,7%) son importados

47.659 (30,1%) son contactos estrechos de casos confirmados

81.828 (51,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

El Ministerio de Salud reforzó la idea de "brotes en todo el país" que viene destacando en los últimos días. "Sólo cuatro provincias no confirmaron casos ayer y una sola, La Pampa, no tiene casos en los últimos 14 días. Pero empiezan a aparecer brotes por personas que ingresan a las provincias. Uno de los conceptos de esta semana es que el desafío no es sólo el AMBA. Estamos viendo brotes en todo el país. En lugares donde no había brotes o los habían controlado aparecieron casos por conglomerados. Esto se puede ver en los números. Desde el 11 de julio al 25 de julio, los casos fuera del AMBA aumentaron un 51,2%, mientras que el aumento en AMBA fue del 33,8%", sostuvieron desde ese cartera