"Me enterraron vivo": el escalofriante relato del joven que terminó en un ataúd durante la Pachamama

No hay ninguna duda de que ser enterrado vivo es uno de los principales miedos de la gente, al menos cuando piensa en situaciones de película de terror. Algo así vivió el bailarín toba Víctor Hugo Mica Álvarez, boliviano de 30 años, quien se despertó dentro de un ataúd luego de haber tomado unas cervezas que le invitaron en los festejos por la Pachamama que se realizan todos los años en la ciudad de La Paz.

El damnificado aseguró ante medios locales que quisieron sacrificarlo como un "sullu", un feto de llama embalsamado que se utiliza con fines rituales en este tipo de jornadas.

"Hemos ido a bailar, yo soy guía, y ya no me acuerdo. Lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama y me he levantado para ir a orinar, y ya no he podido moverme más. Y cuando he empujado el ataúd apenas he roto el vidrio y, por el vidrio, ha empezado a entrar tierra y así he logrado salir. Me han enterrado", aseguró el joven.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo más curioso de su relato vino después, cuando el hombre intentó hacer la denuncia en la comisaria más cercana, desde donde le dijeron que vuelva una vez que se haya recuperado. "Fui a la Policía y me dijeron que estoy en estado de ebriedad. ‘Vas a venir sano’, me dijeron".

Más allá del contratiempo que recibió el hombre cuando intentó pedir ayuda, desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto aseguraron que investigarán el reclamo y que, en caso de comprobarse el relato, será juzgado como intento de homicidio.

El testimonio de Álvarez cuenta con el respaldo de Álex Magne, un transeúnte que fue el que lo vio con la cabeza llena de cemento y el cual atestiguó sobre la veracidad de la denuncia.