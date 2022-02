"Me mató a un hijo y me amenazó": fuertes declaraciones de Mariana Nannis contra Caniggia

Después de que la Justicia citara a declaración a indagatoria a Claudio Paul Caniggia en la causa que investiga las denuncias de violencia de género de Mariana Nannis, la ahora ex mujer del futbolista rompió el silencio en Radio 10 y reveló más detalles del calvario que sufrió durante los 33 años que duró su matrimonio con el padre de sus tres hijos.

“Este tipo me tenía amenazada, me decía que iba a terminar muerta, en una zanja", arrancó Nannis en la entrevista que tuvo con Jorge Rial en el ciclo radial Argenzuela. "Mi abogado tiene documentos de los golpes que medio este tipo, me pegó estando embarazada y lo perdí; hoy yo tendría otro hijo, hacia lo que quería él".

“Si te vas a Marbella tu cabeza va a rodar y vas a amanecer muerta", fue una de las muchas amenazas que Nannis aseguró que recibió por parte de Caniggia, cada vez que ella intentaba irse de la Argentina por los golpes que recibía. “Él es amigo de todo el mundo. De Macri, de Angelici; por eso yo me fui a Marbella, yo lo único que hice fue que él tenga una familia”

Mariana dio más detalles de la fuerte denuncia que presentó contra Caniggia: “Dormía en mi casa encerrada en mi cuarto con llave, él me decía que me iba a matar; no solamente a mí, sino también a mis hijos. Desde el principio de la relación él fue así conmigo, una vez me agarró del cuello cuando recién nos fuimos a vivir juntos porque yo extrañaba a mi mamá, la llamaba y se enfureció cuando llegó la factura”.

Además, Nannis detalló sobre la pérdida de un embarazo por un acto de violencia de género del ex jugador de Boca: “En España me empujó contra un auto y me mató a un hijo. Yo hoy tendría un hijo. Me mató mi bebé. El tipo era impune. Se me cagaba de risa en la cara cuando le decía que lo iba a denunciar. 'Entro y salgo porque conozco a todos', me decía”. Y siguió Mariana "¿Por qué les llama la atención? Siempre fue un tipo que pensó que podía hacer lo que quería. Ese día me cagó a trompadas. Me quedaron los brazos marcados porque los ponía para que no me pegara en la cara". Con lágrimas en los ojos, Nannis confesó: "Mucha gente vio los moretones, mucha gente de mi entorno. Eso no pasó solamente en el Faena, eso pasó también en España. Están todos los documentos de cuándo tuve que ir al Hospital Costa del Sol".

Consultada sobre si pensaba que realmente los contactos políticos y policiales de su ex marido eran reales, Nannis retrucó: “¿Por qué te pensás que el juicio de divorcio me lo hizo en la Argentina? Porque tiene absoluta impunidad acá. Es amigo de Macri, de Angelici, de la Policía”. Vos a mí no me vas a dejar solo, me decía cuando yo le decía que me iba a ir a Marbella porque no quería aguantar más esto. Lo único que hice fue que tuviera una familia. Vivía encerrada con llave en mi casa. Se me paraba al lado de la cama y me decía “un día los voy a matar a todos y van a amanecer muertos”.

Haciendo referencia al comienzo de la relación con Caniggia, aseguró: "Cuando me fui a vivir con él me ahorcó en el Crystal Palace porque yo llamaba a mi mamá. Cuando me fui a vivir con él la extrañaba. Lo peor de todo fue cuando perdí al bebé, todavía me acuerdo. Ahí perdí a mi hijo, eso fue lo peor que me hizo. Después obviamente no me quería acostar con él. Él volvía a las cinco de la mañana de hacer cualquier cosa y me agarraba en un estado que no era, sabía lo que hacía. Él pensaba que como yo era su mujer podía hacer lo que quería conmigo y no está bien eso. No podía denunciarlo porque conoce a todos"

Después contó de qué manera se desarrollaba su relación con el ex jugador: "En Argentina tenía miedo y no salía ni a la calle porque recibía amenazas. Me fui de nuestro país porque tenía miedo. Me decía que iba a terminar como la mujer de un italiano, que no lo voy a nombrar porque es una persona muy importante. ¿Cómo terminó la mujer de tal? Y me decía que la internó en un psiquiátrico. ¿Cuál es la forma más fácil de sacarse a una mujer de encima? Decir que está loca, tenés que ser un hijo de puta"

Por otra parte, Mariana contó cómo ayudó a Caniggia con sus adicciones "lo interné por drogadicto tres veces y se escapaba. Yo salía en Marbella buscándolo por todos los puticlubs. Mi vida al lado de este hombre fue un infierno y la gente no lo sabe". Y sentenció: "Nunca le importamos ni yo, ni sus hijos. Ellos son ejemplares"

La palabra de su abogado Carlos Broitman

Carlos Broitman, su abogado estuvo presente en la entrevista que le hizo Rial y aclaró en qué instancia está la causa judicial y cómo serán los próximos pasos de Nannis. “Mariana no va a declarar en Argentina. por seguridad. Lo hará en un consulado dentro del reino de España y será en cualquier momento, es inminente”, dijo sin dar demasiados detalles sobre tu paradero actual y adelantó que van a pedir que no dejen salir a Caniggia del país y además, su pronta detención.

Aunque no se tiene información de dónde está viviendo en este momento, Nannis aclaró que está en permanente contacto con sus tres hijos. “Axel vive en Málaga. Alex en un reality y Charlotte en el Faena. Claudio está viviendo en el hotel también, se cruza con Charlotte, que está viviendo en mi departamento. No en uno que le dio el padre, que está preocupado (dijo irónicamente). La única que se preocupo por mi hija fui yo. Un padre que no le da un peso a sus hijos, ni les ayuda para que evolucionen, ¿te parece un buen padre? Creo que cuando Charlotte era chiquita, le regaló una muñeca y se terminó. Nunca más nada. Fue un padre ausente. La que estaba siempre ahí era yo. Siempre al pie del cañón”, expresó.

Para finalizar la entrevista fue consultada sobre el casamiento del ex Xeneize con su pareja, Sofía Bonelli, Mariana concluyó “No se puede casar. No podría porque el trámite de divorcio está hecho en Argentina y no es válido porque no coincide con su último domicilio. El divorcio lo tiene que hacer en España. O sea, hay un divorcio pero está mal hecho, mal iniciado. Hay que anularlo si el tipo no vivía conmigo en argentina”, disparó y amenazó: “Ahora voy por la anulación del divorcio”.