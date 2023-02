“Me postulo a presidenta": Carrió y su prontuario de "renuncias históricas" que nunca cumplió

“En la Coalición Cívica va a haber candidatura y la candidata voy a ser yo”, anunció de forma intempestiva Elisa “Lilita” Carrió en la mañana del miércoles. La ex diputada nacional condimentó la interna de la oposición, en meses decisivos en lo que al armado de listas respecta.

En diálogo con Radio Mitre en el programa “Lanata Sin Filtro”, Carrió deslizó: “El radicalismo va a tener candidatos. Hasta ahora, el candidato es Gerardo Morales. El PRO va a resolver”.

"Ahora, lo importante es que tengamos unidad en legisladores nacionales de toda la coalición y en legisladores provinciales de toda la coalición, y en todo caso las internas se hagan en mayor oferta electoral en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (P.A.S.O.), asi que si Mauricio Macri se quiere presentar, se presenta”, analizó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

No obstante, la fundadora de la Coalición Cívica desestimó su posibilidad de un escenario favorable para ella: "Yo soy candidata para garantizar la unidad, no pretendo ganar. Lo que pretendo es que no haya un debate a muerte que termine perjudicando las posibilidades de Juntos por el Cambio".

Según dijeron desde el entorno de la dirigente, el eje de su campaña estará puesto en “la transparencia de su financiamiento” porque "es lo que condiciona las futuras administraciones". El tema del financiamiento de las campañas es un clásico de Carrió: lo hizo en 2003, cuando compitió por primera vez; y también en 2011 cuando le alcanzó solo para un cartel en la Avenida 9 de Julio.

En 2019, Carrió había anunciado que se retiraba de la política partidaria. Sin embargo, luego del revuelo interno en Juntos por el Cambio y la pelea entre la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, cambió de opinión.

Lo mismo pasó en 2021 cuando quiso encabezar la lista de diputados en las elecciones, pero se bajó. Había dicho que “carecía de sentido histórico” y su “sacrificio resultaría inútil”.

La Cámara Nacional Electoral aún no definió el calendario electoral para este año. No obstante, hay fechas que ya están previstas en la ley: el 5 de mayo deberá publicarse el padrón definitivo. Las PASO deben realizarse, según la Ley 26.571, el segundo domingo de agosto, que en este caso sería el 13 de agosto. En cuanto a las Generales deberán realizarse el cuarto domingo de octubre, que este año será el 22 de octubre.