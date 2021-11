"Me tapó la boca para que no gritara": Mavys Fernández denunció que Diego la secuestró y abusó

Después de haber declarado este jueves ante la Justicia contra Guillermo Cóppola, Gabriel Buono, Mariano Israelit, Omar Suárez y Carlos Ferro Viera, entre otros, a raíz de una denuncia realizada por Fernando Miguez de la ONG Fundación por la Paz y El Cambio Climático, ante la PROTEX (el ala de la Procuración que investiga delitos de trata), Mavys Fernández decidió brindar una entrevista donde contó el calvario que vivió mientras estaba en Cuba con Diego Maradona, y las cosas que tuvo que soportar cuando el difunto futbolista la trajo a la Argentina con él.

La cubana declaró en la mañana de este jueves en Cámara Gesell en el complejo naval Tandanor, a la vuelta de los tribunales de Comodoro Py, donde fue citada el 10 de noviembre por la causa a cargo de Daniel Rafecas que investiga si fue víctima de trata. Al comienzo de su declaración, lo primero que dijo Mavys es que Diego la metió "en las drogas y el alcohol”.

En la audiencia, la cubana estuvo acompañada por tres psicólogas y por su abogado. Además, en otra sala, se ubicaron los abogados de la defensa, los querellantes y los empleados del juzgado.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Sin embargo, además de haber hablado ante la Justicia, Fernández también decidió brindar una extensa entrevista en la que reveló detalles de la violencia a la que fue sometida por Maradona, como así también dijo que el entorno del "Diez" no la ayudó en nada y que la dejaban encerrada sin poder tener contacto con el mundo exterior.

Al comienzo de la nota indicó que conoció al futbolista en el año 2000, cuando él estaba en Cuba para recuperarse de su adicción a las drogas. Tras salir durante un año, aún a pesar de que ella tenía solo 17 años, Maradona consiguió que ella viajara a la Argentina con él, por lo que ambos estuvieron aquí desde noviembre de 2001 hasta febrero del año siguiente.

Aunque el objetivo del viaje era presenciar el partido homenaje a “El Diez” que se realizó en La Bombonera, la estadía se extendió en el tiempo porque, según su relato, Diego la obligó a hacerse una cirugía para agrandarse los senos a pesar de que no quería hacerlo.

Cuando los periodistas de Infobae le consultaron por su visita al país, ella contó que nunca pudo conocer nada porque no la dejaban salir de la habitación del hotel, y que de hecho tenía un guardia de seguridad permanente custodiando que no intentara escaparse. "Estaba secuestrada", afirmó.

Aún así, lo peor ocurrió antes, cuando la propia Mavys reveló que Diego quiso traerla en el avión escondida adentro de una caja. "Yo probé la caja. O sea, yo entré a la caja. Estaba Omar Suárez presente, que él ya dio testimonio de eso. Él me hizo probar la caja, me dijo le vamos a hacer unos agujeros, vamos a hacer un doble fondo y vas a ir abajo para que no te descubran. De estas donde guardas las pelotas, un rack. Las que usan los músicos. Se iba a subir a la bodega del avión", dijo. Como eso no era posible, entonces Maradona optó directamente en ir a hablar con Fidel Castro para pedirle que la dejara salir del país con él.

En cuanto a los momentos que vivió de violencia, si bien relató que fueron varios, habló particularmente de uno en el que directamente dijo que fue víctima de una violación. “Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó. Nunca abrió la puerta Diego. Nunca la abrió. Mi mamá estuvo tocando, bajaba, volvía, subía y tocaba y lloraba detrás de la puerta porque sabía que estábamos ahí. Él nunca le abrió hasta que se tuvo que ir porque no le abrió", confesó.

Además, relató otro día en el que Claudia Villafañe llamó, y sin saber que se trataba de ella, atendió el teléfono, lo que a Diego lo enfureció. "Un día llamó Claudia. Realmente no sé si era Claudia pero me dijo “soy Claudia, pasame a Diego”. El estaba dormido. Yo le paso el celular y le digo es Claudia, te está llamando. Me dice: “¡Qué tenés que hacer vos que tenés que contestar mi teléfono, mi celular!” Y agarra el celular y lo tira contra la pared. A mí me empieza a insultar, me agarra, me tira contra la cama, me pega una bofetada y me dice: “¡Nunca en tu vida vuelvas a tocar mi celular! ¡Nunca!” Amenazándome con que me podía matar. Bueno, conclusión, fue violento en muchas ocasiones", admitió.

Finalmente, comentó que se animó a hablar ahora porque tanto Fidel Castro como Diego Maradona murieron, y que también la movilizó bastante el hecho de que su hija cumpla 15 años. "En nuestra familia pasamos por una etapa de adolescencia de mi hija que es complicada, porque todos los niños adolescentes, los muchachos son difíciles. Y me hizo pensar y recordar el hecho de que mi hija tenga casi la misma edad que yo tenía en ese entonces. Se me aviva el pensamiento en ese momento", finalizó.