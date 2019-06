Melany apareció sana y salva en Córdoba, y se desdibuja la teoría del secuestro

Melany Schendelbek, la joven que desapareció el jueves pasado en la ciudad misionera de Wanda, provincia de Misiones, fue encontrada en Villa María (Córdoba) por agentes de la Policía Federal. Su familia había dicho más temprano que sospechaban que era víctima de una red de trata, pero esa hipótesis parece desvanecerse.

"Está muy asustada, casi no pude hablar con ella", expresó Mabel Saucedo, su madre, en diálogo con Misiones Online. "No tiene su DNI, no tiene ropa. No sé qué pasó, pero la encontraron".

La mujer aseguró que su hija venía siendo objeto de amenazas pero no precisó de parte de quién. "Está muy asustada, pero sana y salva. No sabemos nada más, nos llamaron para decirnos que la habían encontrado, ella solo lloraba, no pudo decirme mucho", agregó.

#URGENTE!! Michelle Melany Schendelbek, de 20 años, apareció sana y salva en Córdoba. Así lo confirmó su papá. "La encontramos a mi hija en Córdoba, sana y salva. Gracias a Dios la encontramos", aseguró, con enorme emoción. — Central de Noticias (@CDNmisiones) June 17, 2019

Mabel también reveló que Melany está siendo tratada por un grupo de psicólogos y que había indicios de que podía estar en Córdoba pero no podían divulgar la información porque aún se estaba investigando.

¿Mensajes que nunca existieron?

Mientras tanto, en un diálogo previo con TN, la madre de la joven también desmintió lo declarado por Miguel Schendelbek, su padre, en relación a la existencia de mensajes que apuntaban a un posible secuestro.

De acuerdo al hombre, en la madrugada del viernes había recibido comunicaciones de su hija vía WhatsApp que indicaban que había sido llevada contra su voluntad "un hombre alto, paraguayo" que se desplazaba en un Volskwagen Suran gris y se dirigía a Paraná (Entre Ríos). Sin embargo, Mabel aseguró que no volvió a tener contacto con Melany luego de su desaparición.

Además, la investigación alrededor del caso determinó que la joven compró unos zapatos en un comercio de Wanda en la tarde del jueves, y luego se dirigió a la terminal donde compró un pasaje hacia Córdoba y fue vista abordando el bus que se dirigía hacia esa provincia.

Paralelamente, por declaraciones de testigos, se pudo establecer fehacientemente que Melany no se bajó en Entre Ríos a pesar de que el colectivo efectivamente pasó por allí.