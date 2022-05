"Melchor era el médico de Felipe": habló la familia del neurólogo que murió en el departamento

Tras el incendio que se desató en el departamento de Felipe Pettinato, y que como consecuencia provocó la muerte de su supuesto amigo Melchor Rodrigo, este jueves la familia del neurólogo despide sus restos.

Según explicó el abogado de la familia, ahora lo que esperan es poder investigar lo que pasó en la noche del domingo dentro de la vivienda, para que finalmente se sepa cómo ocurrió la trágica muerte del médico de 44 años.

"Rodrigo era el médico neurólogo de Felipe y lo atendía hace tiempo largo, con intermitencias", indicó el letrado, quien además aclaró que ambos tenían una relación de paciente y médico, aunque no supo contestar si además tenían una amistad.

El abogado también sostuvo que Melchor era "un excelente profesional", que solía seguir siempre muy de cerca a sus pacientes, por lo que solía llamarlos por teléfono para saber cómo estaban y cómo iban progresando. Además, dijo que el médico era un apasionado de su profesión, que siempre estaba estudiando y sumando nuevos conocimientos.

El velatorio terminará este mediodía, y aunque la familia Pettinato envió una corona de flores, lo cierto es que la familia la rechazó, porque no quieren saber nada sobre ellos.

"No sé si eran amigos, pero en una reunión familiar nunca lo vi a Felipe", aclaró, y dijo que si bien Melchor se enfermaba como "cualquier mortal", no le consta que alguna vez haya tomado algún tipo de medicación particular. Esta respuesta tiene que ver con que una amiga de Pettinato aseguró que ambos se drogaban juntos, y que el neurólogo era quien le daba pastillas a Felipe.

A raíz de esto, en las últimas horas otro allegado de la víctima salió en su defensa. “Se dijo que Melchor y Felipe eran pares, que se drogaban y se emborrachaban juntos. En juntadas sí tomaba una copa de vino, era como la que tomamos todos. Es una difamación total lo que dijeron”, aseguró Eduardo Ventana en el programa A La Tarde (América). En ese sentido, remarcó que “si en algún momento lo tuvo que medicar, fue bajo tratamiento”.

La investigación por el incendio y la muerte de Melchor avanza a medidas que se obtienen nuevos resultados. Lo que se descarta por ahora es que haya ocurrido un accidente producto de un cortocircuito dentro de la vivienda, mientras que se analiza la presencia de algún elemento que pudo haber iniciado el fuego.

Lo que resta determinar es cómo pasaron las cosas, por qué el cuerpo del médico quedó carbonizado y los motivos por los que Felipe sufrió un brote psicótico. Lo que se sabe es que Pettinato ingresó a un centro médico para ser atendido por la inhalación de monóxido de carbono, aunque luego fue atendido por el brote. De hecho, próximamente será trasladado a una residencia especializada en salud mental del barrio de Boedo, donde seguirá con su tratamiento.