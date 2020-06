Menem sigue con neumonía, pero no está intubado: dicen que está en terapia intensiva "para su mejor atención"

El ex presidente y actual senador nacional por la provincia de La Rioja, Carlos Saúl Menem, se encuentra internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico de la Ciudad como consecuencia de una neumonía severa, pero según explicaron desde su entorno se encuentra bien ya que no está conectado a un respirador. Asimismo al ex jefe de Estado se le realizaron dos hisopados de coronavirus (Covid-19) que dieron negativo.

Menem está internado desde ayer por la noche luego de que su médico de cabecera, Luis de la Fuente, quién además es el jefe de cardiología de la mencionada institución, le solicitó que vaya a hacerse diferentes chequeos como consecuencia de un cuadro de debilitamiento muscular. Según explicaron la edad del ex presidente, en julio cumplirá 90 años, hace que se tengan que tomar severos cuidados.

"Él se internó porque considerábamos que era lo mejor, ya que estaba con tos y un poco de falta de aire", dijo de la Fuente que remarcó que Menem no estuvo intubado. Según el profesional, "apareció una neumonía en una tomografía tal como se sospechaba" y por eso "empezó con antibióticos y con su tratamiento". Además, avisó que "quedó en terapia intensiva para su mejor atención”.

El ex presidente se encuentra acompañado en la clínica por su hija, Zulemita. “Papá se sentía mal desde el miércoles. Tenía diferentes dolores y se quejaba de que estaba cansado todo el tiempo. Por eso su médico le recomendó hacerse diferentes chequeos”, contó Zulemita. En los diferentes chequeos que le realizaron es donde apareció la neumonía.

El hasta ahora único parte médico que difundieron desde la institución se remarca que el senador nacional sobre de un "Derrame pleural bilateral, opacidades en vidrio esmerilado, predominantemente del lado derecho y apenas perceptible a izquierdo” y que en su cuadro “ se observa acentuación de intersticio reticular en asociación con alguna de las áreas de opacidad en vidrio esmerilado”.

A mediados de la semana también fue internado en esa misma institución el hijo del ex presidente, Carlos Nair. “Venía con mucha tos y me subió la temperatura. Entonces decidí llamar a la obra social y vine por mis propios medios a internarme. Prefiero resguardarme por las dudas. No dormí en toda la noche, me hicieron varios estudios, placa de tórax, tomagrafía de tórax, análisis de sangre, hisopado", contó Naiir en declaraciones a al prensa.