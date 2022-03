Mes de la Mujer en el Banco Ciudad: "Motoras que inspiran, mujeres que rompen el techo de cristal"

El Banco Ciudad presenta, este jueves 17 de marzo, el evento “Motoras que inspiran – Mujeres que rompen el techo de cristal”, que reunirá a un grupo de mujeres líderes de distintas actividades y ámbitos profesionales, para conversar en un panel sobre los avances en materia de género y sobre sus historias inspiradoras. El encuentro será en el auditorio del edificio Maipú del Ciudad (Maipú 326 – CABA) y podrá verse en vivo a través del canal de YouTube del Banco Ciudad .



Entre las líderes convocadas están Paula Bibini, presidenta de la Unión Industrial de Salta y titular de Industrias Frigoríficas Norte Grande SA; Mariángeles Krawec, directora de Operaciones IT, Infraestructura y Data Center de Telecom Arg.; Georgina Sticco, especialista en temas de género y trabajo, y co-fundadora de la consultora Grow; y Milka Kraljev, deportista profesional, representante olímpica de Argentina en Remo. La moderación del panel estará a cargo de la periodista Mariana Iglesias, editora de género.



Aquellas personas interesadas en participar del evento en forma presencial deberán completar el formulario de pre-inscripción en el sitio web del Instituto Pyme del Banco Ciudad: https://www.institutopyme.com.ar/evento/evento-motoras-que-inspiran-mujeres-que-rompen-el-techo-de-cristal/

El Banco Ciudad continúa profundizando sus acciones en pos de la inclusión y la igualdad de oportunidades, tanto hacia fuera como hacia dentro de su organización. De cara a sus clientes y como parte de un amplio programa de género impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Banco Ciudad fue pionero en la creación de una propuesta integral para mujeres emprendedoras con actividad formal e informal, que contempla financiación y capacitación específica, que fue diseñado para dar respuesta a las necesidades y problemáticas detectadas a partir de un relevamiento realizado a mujeres con emprendimientos en marcha. Asimismo la entidad financiera continúa profundizando sus iniciativas tendientes a garantizar la igualdad de trato y oportunidades para sus colaboradoras y colaboradores: la entidad cuenta con un Comité de Políticas de Géneros, que tiene como objetivos la consideración, análisis y toma de decisiones vinculadas a la promoción de la paridad e igualdad de oportunidades entre los géneros, el respeto por la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, de manera transversal en todos los ámbitos de la organización. En 2020, el Banco adhirió a los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) () e ingresó en el Programa “Ganar-Ganar” de ONU Mujeres, la OIT y la Unión Europea (*), que brinda herramientas para llevar a la práctica una serie de iniciativas en pos de la igualdad de género en las organizaciones. A comienzos de 2021, el Ciudad implementó el programa de sponsoreo “Motoras”, que está diseñado para inspirar, favorecer el desarrollo e impulsar las capacidades de management de las líderes mujeres, tendiendo de esta forma a acelerar la presencia femenina y la diversidad en los cuadros gerenciales de la institución.

Por sus avances en materia de inclusión e igualdad de oportunidades, el Banco Ciudad ha sido reconocido en 2019, 2020 y 2021 por la firma global Great Place to Work (*), como uno de los mejores lugares para trabajar en la Argentina para las mujeres, en base a la medición de un estándar con parámetros de excelencia, que en 2021 alcanzaron sólo 7 empresas para la categoría de más de 1.000 empleados. Por tercer año consecutivo, el Banco Ciudad es la única empresa pública, dentro del ranking de organizaciones con más de 1.000 empleados, considerada entre las 7 empresas con estándares que las definen como los mejores lugares para trabajar en la Argentina, y como una de las organizaciones que mejor garantiza un ambiente laboral con perspectiva de género.



AGENDA DEL EVENTO

“MOTORAS QUE INSPIRAN – MUJERES QUE ROMPEN EL TECHO DE CRISTAL”



10hs. ACREDITACIÓN

10:30hs. APERTURA

A cargo de Paula Villalba, síndica del Banco Ciudad

10:35hs. INICIATIVAS DE GÉNERO

A cargo de Elena Cafaldo, subgerenta general de Desarrollo y Transformación Organizacional del Banco Ciudad

10:40hs. PANEL

 Paula Bibini, presidenta de la Unión Industrial de Salta y titular de Industrias Frigoríficas Norte Grande SA

 Mariángeles Krawec, directora de Operación IT, Infraestructura y Data Center de Telecom Arg.

 Georgina Sticco, co-fundadora de Grow

 Milka Kraljev, deportista profesional, representante olímpica de Argentina en Remo

Moderación a cargo de Mariana Iglesias, periodista, editora de género.

12hs. CIERRE





(*) ¿QUÉ SON LOS PRINCIPIOS DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES (WEPS)?

Los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) son una iniciativa lanzada por ONU Mujeres y el Pacto Global de las Naciones Unidas en 2010 con el objetivo de promover la igualdad de género en las empresas, en el ambiente de trabajo y en las comunidades donde operan. Son siete principios para:

1. Establecer un liderazgo corporativo de alto nivel para la igualdad de género.

2. Tratar en el trabajo a todos los varones y mujeres de forma justa es respetar y apoyar los derechos humanos y la no discriminación.

3. Asegurar la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras.

4. Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres.

5. Implementar prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y marketing que empoderan a las mujeres.

6. Promover la igualdad a través de iniciativas comunitarias y de incidencia.

7. Medir y publicar informes de los progresos para llegar a la igualdad de género.

(**) ACERCA DEL PROGRAMA GANAR-GANAR: Creado en alianza entre la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y financiado por el Instrumento de Asociación de la Unión Europea (UE), el Programa “Ganar-Ganar: La igualdad de género es un buen negocio” promueve la igualdad de género a través del sector privado con el fin de aumentar el empoderamiento económico y el liderazgo de las mujeres para un crecimiento sostenible, inclusivo y equitativo. Además de en Argentina, Ganar-Ganar se implementa en otros cinco países de América Latina y Caribe (ALC) – Brasil (donde reside la coordinación regional), Chile, Costa Rica, Jamaica y Uruguay – en colaboración con empresas privadas en la UE.

(*) Great Place To Work es una firma global de people analytics y consultoría, que ayuda a las organizaciones a obtener mejores resultados de negocio focalizándose en la experiencia laboral de todos los empleados.