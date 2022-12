Messi, El Dibu y la “Abuela Lalala”: cómo es "Semáforo climber", el juego de los festejos por la Scaloneta

La Selección Argentina se convirtió en campeona del mundo a dos semanas de que termine el año. Una noticia histórica, maravillosa y mágica para el pueblo argentino que esperaba una alegría después de 36 años de espera.

Esta inmensa felicidad y sentimiento agradable a finales de diciembre, en el comienzo de los días más calurosos para todo el territorio nacional, sumado a la sensación agradable de bienestar general provocó que varios, por no decir miles ni tampoco millones de personas, exteriorizaran como se les saliera del alma la emoción por la camiseta celeste y blanca.

A minutos de finalizar cada partido, la celebración por haber sido los finalistas del Mundial de Qatar 2022 y el festejo posterior que ocurrió el martes pasado, en todos lados se podía ver, además de tremenda multitud, a miles de personas arriba de todo techo de auto o colectivo, semáforo, y cable habido y por haber. Es que la experiencia mundialista envalentonó a varios a querer ver más allá de su propia visión, a escalar para compensar la falta de aire por los gritos emotivos que ya no entraban en el cuerpo.

Si bien, esta práctica de subirse a dispositivos de señalización o estructuras que permiten el ordenamiento del tránsito, no es para nada segura y no debería repetirse; la simple idea de subirse a algo ya es parte del inconsciente colectivo a la hora de recordar los festejos de la semana pasada. Por esto, para quienes se quedaron con las ganas de hacer una locura simil aquellos escaladores, se creó Semáforo climber, el juego virtual inspirado en un 100% en lo que se vivió en las calles de Argentina en el último mes del año.

"¿Te quedaste con ganas de subirte a un lugar muy alto para celebrar? Acá lo podés hacer. No da vértigo, y en el camino hay birra y fernet", invita el sitio web del videojuego que fue creado por Bruno Bombardi y Franco Folatelli, con música y sfx de Pablo Bianchi. Tres argentinos unidos en medio de la manija colectiva por la consagración de la Selección Argentina.

BigBang habló con Folatelli, que es ingeniero de software, y fue convocado por Bomardi para hacer un juego en un lapso de tiempo corto "a puro escritorio y café". "Bruno me planteó la idea el jueves 22 a la noche para ver si me interesaba trabajar en algo asi rápido y divertido; y me enganchó inmediatamente. Fuimos trabajandola juntos armando los detalles, las referencias y en tres dias lo teníamos terminado. Solo quedaban ultimar detalles y tratar de tenerlo listo para que se adapte mejor a todas las plataformas", compartió.

El juego virtual que está disponible de manera gratuita para jugar en este link consiste en trepar por un semáforo para sumar puntos e ir esquivando los diferentes obstáculos que van apareciendo en el camino tales como los drones de la Policía Federal y las bandadas de palomas. Además, a medida que se escala, es posible encontrarse con "Abuela, la, la, la, la, la", Emiliano "Dibu" Martínez, Lionel Messi con la Copa del Mundo y hasta a Diego Armando Maradona en forma de ángel.

Cada jugador tiene tres vidas y perderá una por cada obstáculo que no logre sortear. Se puede jugar con el dedo, el mouse o la barra espaciadora desde la computadora. Y, como la alegría que no tiene fin, tampoco el juego. Folatelli explicó: "La idea es compartir el mejor puntaje en las redes".

Acompaña, además, quizás lo más pintoresco de los festejos: la música que Bianchi preparó en base a los temas mundialistas como "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar" y el que acompaña el cántico de aliento a la abuela que celebra las victorias albicelestes. Estos musicalizan el recorrido ascendente en 8 bits.

Al respecto del costo o posibles beneficios detrás de esta festiva idea, el ingeniero contó que no invirtieron más que el tiempo y el placer de hacer un proyecto juntos y, por qué no, que fuera por este motivo.

"Fue un trabajo hecho puramente por gusto y disfrute. No buscamos que vaya a haber ganancias porque el juego es gratis, lo único que tenemos disponible es Cafecito.app/crabdog donde la gente puede dejar un aporte para lograr subir el juego al App Store que requiere si de una inversión eso", compartió al mismo tiempo que aseguró que, porque el programa donde lo hicieron es gratuito, les parecía correcto hacerlo abierto para todos y todas.