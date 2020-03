Messi se bajó el sueldo y el Gobierno advierte a empresarios: todas las noticias sobre la pandemia

Alberto Fernández anunció que la cuarentena se extenderá hasta el 12 de abril

El presidente Alberto Fernández anunció la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta que termine Semana Santa, el domingo 12 de abril, para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus; advirtió que "la economía puede levantarse", pero "una vida no", y aseguró que el Estado "va a estar más presente que nunca".

En un mensaje emitido desde la Residencia de Olivos después de haber mantenido una videoconferencia con los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Fernández planteó que el país "vive un momento de excepción" y pidió "no caer en el falso dilema de la salud o la economía".

"Una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no la levantamos más", sostuvo el mandatario y subrayó: "No estamos descuidando la economía, estamos haciendo muchas cosas, no sólo garantizando dinero en los sectores más empobrecidos sino también ayudando a las pymes".