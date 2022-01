Mientras aumentan los contagios, Sandra Pitta presentó un Habeas Corpus contra el pase sanitario

El pase sanitario entró en vigencia en todo el país el 1° de enero. El documento que le requerirán a todos los mayores de 13 años para actividades consideradas de “riesgo epidemiológico” como eventos masivos, bares, restaurantes, gimnasios y demás fue cuestionada tanto por antivacunas como por dirigentes de la alianza Juntos por el Cambio.

El motivo de la medida es, además de evitar la propagación del coronavirus, fomentar a que las personas que todavía no tienen su esquema completo de vacunación o las que no recibieron ninguna dosis vayan a vacunarse para así no quedar afuera de cuestiones de la vida diaria o del ocio de las personas. En Tucumán, por ejemplo, que fue una de las primeras provincias en donde se aplicó rápidamente se avanzó en los primeros días antes de que entre en vigencia con la vacunación.

Pero hay dirigentes opositores que juegan a hacer política con la pandemia. Una de ellas es Sandra Pitta, famosa por su perfil tuitero durante la pandemia de coronavirus en la que se opuso a las vacunas, al uso del barbijo y también a la cuarentena, y que ahora forma parte de Republicanos Unidos, el partido liderado por el ex funcionario de Fernando De La Rúa, Ricardo López Murphy.

En las últimas horas, Pitta presentó un Habeas Corpus colectivo, con el respaldo del equipo legal de su partido, contra el Pase Sanitario. La presentación fue realizada en Comodoro Py (Cámara Criminal y Correccional Federal) pero fue derivada al Juzgado de turno de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional: Juzgado N° 13, a cargo del Dr. Luis Alberto Zelaya.



En el escrito de Pitta, se lee: "Resulta arbitrario que, bajo el pretexto del dictado de normas sanitarias, se impongan verdaderas sanciones a las personas que no se han vacunado, cuando es el Estado quien actúa deficientemente en la vacunación y en la generación de condiciones de credibilidad”.





Y continúa sobre el pedido de prohibir el Pase Sanitario: “Normas como las que se impugnan constituyen una expresión de la utilización de la fuerza monopolizada por el Estado como primera opción frente a un problema sanitario cuyo conocimiento científico es aún escaso y provisorio”.

A ese párrafo, la dirigentes de López Murphy agregó: “Sin más, es un uso de la fuerza motivado en el 'no saber' y 'no contar con información precisa'; un intento pueril y bárbaro de suplir la ignorancia mediante la imposición o la prohibición, soslayando acciones preventivas no restrictivas de derechos y respetuosas de la autonomía de la voluntad de los seres humanos”.

Mientras Pitta hacia su presentación en la Justicia, las filas en los centros de testeos siguen sumando personas. Además, en el mismo momento en el que Republicanos Unidos da a conocer el Habeas Corpus de su dirigente, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que en las últimas 24 horas se registraron 44.936 nuevos casos de coronavirus y 41 muertes. Hace menos de una semana, Argentina rompió el récord de contagios desde el inicio de la pandemia. En tanto, en Europa, donde se aplica el pase sanitario, varios países debieron volver a realizar cuarentenas estrictas.



No es la primera dirigente de la oposición que realiza una presentación judicial en contra del pase sanitario. Hace una semana, la diputada de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, Florencia Retamoso, presentó un proyecto de ley para derogar el pase sanitario -que rige desde el 21 de diciembre- y prohibir su solicitud en suelo bonaerense.



De acuerdo con la legisladora, el nuevo instrumento de control que el gobierno de Axel Kicillof aplicó es el resultado de la "inoperancia" de la gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires y remarcó que tanto Kicillof como el presidente Alberto Fernández “tomaron medidas que rozan la línea del autoritarismo”. La diputada agregó que “democratizar la vacunación y aumentar los centros de testeos gratuitos es más efectivo y menos autoritario que esta medida”.

En su proyecto, la diputada considera que la Resolución conjunta 460/2021 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Salud restringe derechos y libertades propios de la Constitución Nacional, tratados internaciones, el Código Civil y el Código Penal argentinos. Cabe destacar que el “Paso Libre con Vacuna” es exigido de manera obligatoria a los mayores de 13 años que quieran acceder a distintas actividades consideradas de “riesgo epidemiológico”.

Así como también se les exige a aquellos que quieran realizar trámites en forma presencial en organismos públicos y en empresas privadas. Si bien la provincia de Buenos Aires tiene vacunación libre para todas las personas a partir de los tres años, Retamoso sostuvo que "el nuevo Pase Libre COVID va en contra de la propia idiosincrasia de la campaña de vacunación, la cual prometía ser voluntaria, gratuita, equitativa e igualitaria".

Además, según la diputada, el uso de esta herramienta de gestión sanitaria, que consiste en la acreditación del cronograma completo de vacunación (las dos dosis) para poder acceder a eventos masivos como recitales o canchas de fútbol, no tiene ningún sustento científico sobre la reducción de contagios. “Desde el comienzo de la pandemia, tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof tomaron medidas insensatas y autoritarias que nos llevaron a la crisis alimentaria, socio sanitaria, productiva, pérdida de empleo y al aumento de la pobreza en la que estamos hoy y nos hicieron lamentar decenas de miles de muertos”, resaltó la diputada de Juntos por el Cambio.

Para garantizar la implementación, el gobierno provincial anunció operativos de control de forma aleatoria donde se podrá sancionar con multas de hasta 5.700.000 pesos a quienes no exijan el certificado de vacunación. "El nuevo Pase Libre COVID va en contra de la propia idiosincrasia de la campaña de vacunación, la cual prometía ser voluntaria, gratuita, equitativa e igualitaria”, finalizó la diputada provincial.

El pase sanitario es un herramienta prevista para permitir el ingreso a "locales bailables, discotecas, salones de fiestas, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados, viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares y eventos masivos organizados de más de 1.000 personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre", de acuerdo al anuncio oficial.

Como sucedió en Tucumán, otras provincias decidieron empezar a aplicarlo antes de que lo dispusiera Nación. Uno de los motivos para hacerlo nacional, además, era darle un marco legal a las decisiones que tomaban las provincias, “una forma de ordenarlo”, explicaron.

El pase sanitario deberá ser exhibido ante el requerimiento de personal público o privado designado para su constatación al momento previo a acceder a la entrada del evento o de la actividad, precisó la cartera sanitaria.

"Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con las autoridades municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento”, explicaron desde el Ministerio de Salud.

En tanto, quienes no puedan acceder a ninguna de las aplicaciones por haber recibido vacunas en otro país, deberán acreditar su inmunización completa a través un certificado de vacunación en soporte papel o digital emitida por la autoridad sanitaria del lugar donde se realizó la inoculación.



Si el autodiagnóstico realizado a través la app Cuidar arrojara algún síntoma compatible con Covid-19 o si la persona estuviera notificada en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud como caso sospechoso o confirmado, se “bloqueará el acceso a la pantalla del pase sanitario, hasta tanto se modifique esta condición, independientemente de tener el esquema de vacunación completo”, advirtió la cartera.