Mientras crecen los casos en AMBA, el Gobierno afirma que en el 80 por cierto del país la situación está bajo control

El otro lado de la pandemia. Aunque las cifras de infectados siguen creciendo y la curva de casos se encuentra en alza en el AMBA, el Ministerio de Salud informó hoy que en el 80 por ciento del país la situación del coronavirus se encuentra "controlada".

Según el parte brindado esta mañana, se reportaron tres nuevos fallecimientos desde anoche, correspondientes a tres mujeres de 79, 80 y 83 años, todas ellas residentes en la ciudad de Buenos Aires.



La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, subrayó que -a diferencia de lo que sucede especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)- "más del 80% del país no ha presentado casos de coronavirus o tienen casos importados, o no tienen casos desde hace más de 15 días o tienen casos en situación de control".

El hecho es que las provincias de Formosa y Catamarca no registraron casos de Covid-19, que sólo hubo casos "importados" en La Pampa y que en las provincias de Misiones, Jujuy, Tierra del Fuego, San Luis, Chubut, Santa Cruz y La Pampa no se detectaron casos en los últimos 14 días o más. A la vez, en las ciudades de Rosario y Ushuaia ya no presentan transmisión comunitaria del virus Sars Cov-2.



El panorama es claramente distinto en la zona del gran Resistencia, Río Negro y en el AMBA. Precisamente, el AMBA concentró ayer más del 90 por ciento de los casos.



En la Argentina hay 9.931 casos de coronavirus, con 3.062 personas recuperadas, 6.450 pacientes con la infección en curso y 419 fallecimientos.

La tasa de letalidad es de 4,2 por ciento de los casos confirmados y la de mortalidad general es de 9,2 por cada millón de habitantes.

Las principales franjas etarias afectadas corresponden a personas de entre 20 y 59 años. La edad promedio de los contagiados es de 39 años y afecta en un 51,3% a varones y en un 48,7% a mujeres.



Ayer se realizaron 4.589 nuevas muestras. Desde el y desde el inicio del brote se hicieron 121.278 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 2.672,7 muestras por millón de habitantes.