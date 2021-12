Mientras en Córdoba hay más de 800 personas aisladas por la variante Ómicron, investigan dos casos sospechosos en la Ciudad

El Ministerio de Salud de la Ciudad envió al Instituto Malibrán dos muestras de dos porteños que volvieron del exterior que presentaron síntomas compatibles con Covid-19, que se testaron, dieron positivo y buscan saber si se trata de la variante Ómicron, según informaron desde la mencionada cartera sanitaria. No hay fecha estimada de cuanto tiempo podrán tardar en la secuenciación.

“La Ciudad de Buenos Aires a través del Instituto Malbrán se encuentran evaluando a dos casos sospechosos de variante Ómicron. Las dos personas cuentan con antecedente de viaje a Estados Unidos durante fines del mes de noviembre y principios de diciembre. En ambos casos contaban con el esquema completo de vacunación y la sintomatología presentada es leve. Además, se está realizando el correspondiente seguimiento de los contactos estrechos”, sostuvieron en el comunicado que difundieron desde el Ministerio de Salud.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cabe recordar que esto sucede a la par que en Córdoba, ya se detectaron 110 casos positivos relacionadas con fiestas de egresados de cuatro colegios y se aislaron en las últimas horas a 800 personas que participaron de las celebraciones, según confirmaron a Infobae desde el Ministerio de Salud de la provincia.

Además Investigan si este nuevo brote de coronavirus se originó por una viajera que volvió de los Estados Unidos y es hermana de uno de los estudiantes que egresaron y participó de la primera fiesta. Al no arribar desde el continente africano, la joven no estaba obligada a cumplir aislamiento.

Esto coincide con la advertencia sobre la propagación de esta variante "a un ritmo no visto con ninguna otra variante”, que realizó la Organización Mundial de la Salud (OMS), que dijo que es probable que ya esté en todos los países tras su descubrimiento en Sudáfrica el mes pasado.

"En la actualidad, 77 países han notificado casos de Ómicron, pero la realidad es que probablemente Ómicron esté en la mayoría de los países, aunque todavía no se haya detectado", dijo ayer el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa. "Nos preocupa el hecho de que la gente considere Ómicron como leve (...) Aunque Ómicron provoque enfermedades menos graves, el número de casos podría de nuevo desbordar los sistemas sanitarios que no están preparados", añadió.

Sin embargo, los primeros estudios sobre la Ómicron manifiestan que si bien tiene mayor velocidad de contagio, es mucho menos letal, no genera tantos cuadros graves y los estudios sobre las vacunas que se realizaron hasta ahora arrojaron que tienen el mismo grado de protección. De ahí que uno de los infectólogos que más trabajo con el Covid en la Argentina, Fernando Polack, que coordinó además los ensayos para la vacuna de Pfizer buscó ayer bajarle el tono al asunto.

“Esa variante está en 69 países y sólo se registró una muerte (que está siendo analizada para ver si la persona estaba vacunada). A ver, no digo que se relajen los controles, pero estamos en un escenario en que con las herramientas que tenemos podremos tener algunas hospitalizaciones, pero con menos severidad de lo que vivimos estos dos años”, dijo en declaraciones al canal de noticias TN.

"El que no se quiere vacunar es un tarado", aseveró e insistió con datos. Apuntó que, según estudios psicológicos, las personas que no creen en las vacunas "cuando los querés convencer se alejan cada vez más de esa idea", y completó: "Si alguien no quiere vacunarse ya no hay mucho para decirle, hay que llevarlo a algún lugar para que lo atiendan porque no está bien”.

En el país hay 3,3 millones de personas que no se vacunaron con ninguna dosis contra el Covid-19 de acuerdo a las cifras oficiales. Es poco más del 7% de la población. “El pase sanitario nacional se impuso para buscar que en algunas jurisdicciones muy puntuales se vacune gente que no se dio la segunda dosis o la primera”, explicó una alta fuente gubernamental. En total hay cerca de 3,4 millones de personas en ese mismo rango que tienen el esquema incompleto.

Pero el pase sanitario aceleró la aplicación de primeras y segundas dosis. En Tucumán solamente, explicaban que esta semana dieron cerca de 110.00 dosis a personas que se iban a quedar afuera de eventos por no tener el pase.