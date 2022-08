Milagro Sala se defendió de una nueva acusación: "Shakira es víctima de Gerardo Morales"

Horas atrás, Mirta “Shakira” Guerrero, estrecha colaboradora de Milagro Sala, rompió el silencio y describió cómo era la estructura delictiva de la dirigente social. En su entrevista con Jorge Lanata en PPT, Guerrero aseguró que la dirigente de la Tupac Amaru le daba 10 mil dólares a cada integrante de las comitivas que la acompañaban fuera del país. Y recordó dos casos puntuales: un viaje al Vaticano para visitar al Papa Francisco y otro a China. “Estuve en la mayoría de los viajes, en casi todos estuve como seguridad o dama de compañía. La primera vez que fuimos a ver al Papa... Ella dice que fue una invitación", reveló "Shakira".

Aquel viaje a la Santa Sede para ver a Jorge Bergoglio fue en junio de 2014 y agregó: "Ponele que así fuera para ella, pero no puede haber una invitación para 16 personas, incluyéndolos siempre al marido de ella y a su hijo”, dijo sobre el primer viaje a la Santa Sede. Según “Shakira”, cada una de las personas que integraron el contingente llevó 10 mil dólares en el avión: “Cuando partimos, nos daban 10 mil dólares a cada uno. Al llegar al destino la teníamos que devolver. Ella se quedaba con eso y nos daba lo que sería el viático, un porcentaje para que nosotros tuviéramos para nuestros gastos”.

Además, explicó que Sala "siempre usó efectivo". "Ella dice que las tarjetas quedan marcadas. Por eso cuanto más grande sea su séquito, porque era eso de querer llevar a todo el mundo, era justamente para poder trasladar la plata para otro lado”, explicó. Shakira también recordó un viaje a China que la dirigente de la Tupac realizó por motivos familiares, ya que Sergio -su hijo- se sometió allí a una terapia con células madre para tratar una enfermedad. “Él realmente estaba enfermo. Si tenés la posibilidad de llevar a tu hijo a que se haga ese tratamiento, te felicito, bien por tu hijo. ¿Pero hacía falta que lleve tanta gente? Diez, once personas fuimos”, remarcó.

En ese sentido, explicó que cada uno de ellos también llevó 10 mil dólares. A partir de esta información, la Justicia de Jujuy investiga más de 40 viajes al exterior que llevó a cabo la dirigente y sus supuestas “mulas” para sacar del país miles de dólares. El fiscal general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, contó que existe un nuevo testigo arrepentido que aportó información detallada sobre los viajes y las maniobras para sacar el dinero del país entre 2008 y 2013. Sin ir más lejos, se analizan más de 40 viajes de Sala junto a al menos 16 personas, que formaban parte de su círculo de confianza.

Actualmente Milagro Sala se encuentra internada en su casa luego de que los médicos le diagnosticaran una "trombosis venosa profunda" y no dudó en salir a defenderse en diálogo con Argenzuela, ciclo que conduce Jorge Rial por Radio 10. "Sigo con los medicamentos, estoy tomando medicamentos similares a la morfina. Por ahí cuando me descuido media hora, me empieza a doler muchísimo el pie. Se han evaluado un montón de medidas para ver si no me llega a seguir funcionando porque parte de la trombosis es más cerca de la ingle. Pareciera que se subió un poquito uno de los coágulos y me está afectando. Me cambiaron el tratamiento y estoy con otro mucho más fuerte", contó la líder de la Tupac Amaru, presa desde 2016.

Luego de aclarar que se encuentra en su casa del barrio Cuyaya de San Salvador, donde cumple prisión domiciliaria, bajo al modalidad de internación ambulatoria, le pidió al conductor del ciclo radial: "Yo sé que están escuchando muchas personas y te voy a hacer una propuesta, porque a lo mejor algunos dicen que son amigos o conocidos de Milagro Sala y le preguntan lo que ella quiere....yo quiero que vos preguntés lo que vos quieras y yo voy a responder todo lo que tenga que responder. A cara abierta porque la verdad que no necesito que me cubra nadie porque estoy con la conciencia tranquila".

Fue entonces que Rial fue contundente y le preguntó sobre los dichos de su colaboradora, quien describió una aparente estructura delictiva para fugar dólares del país. "Shakira nunca fue mi mano derecha. Todo lo que se sentaron en los juzgados a mentir les dan el libreto para que mientan y digan estas cosas. Lamentablemente dicen que son mi mano derecha o personas de mi confianza, pero te podrás imaginar que la Tupac Amaru tiene cerca de 20 años de vida y ella dice que hace 26 años que está al lado mío, cuando yo la conocí a ella en la Tupac Amaru. Desde ahí ya comienza a mentir, nunca fue mi mano derecha y tampoco me conoce hace 26 años", explicó.

Y continuó: "De conocer yo no la conozco, nosotros tenemos más de 50 mil afiliados con distintos sectores como construcción, salud y seguridad...ella era una de las tantas encargadas de la parte de seguridad porque también fue instructora del Servicio penitenciario y de la Policía. Si yo sabiendo que era instructora de la policía y del Servicio Penitenciario ¿vos te pensás que podría delinquir libremente delante de ella? Todo lo que dijo ella me sorprendió mucho y sigo insistiendo que es víctima de (Gerardo) Morales. Esa entrevista que le hicieron a ella es de hace, de por lo menos y sin exagerar, veinte días atrás".

La Justicia investiga si Sala compró un hotel con plata negra en el centro porteño que utilizaba de búnker: al hotel, llamado Apart Lima, ubicado sobre la calle Lima 265, ingresaban bolsos con millones de pesos. "Shakira pagaba por adelantado gran parte de las habitaciones del hotel porteño. El pago cubría la utilización de las instalaciones durante un año. En la última etapa llegaron a tener por adelantado la cancelación correspondiente a dos años. Milagro Sala, según consta en las actas de declaración en la justicia, no sólo se garantizaba tener habitaciones fijas “sino también el garage del hotel”. Todo el hotel, prácticamente, estaba a disposición de la líder de la Tupac Amaru, detalla la denuncia.

Sobre esto, Milagro aclaró: "Ella dice que tengo tengo hotel en Buenos Aires y 49 departamentos, me gustaría que comience a demostrar dónde los tengo porque la verdad es que estoy tan jodida de plata que me gustaría saber dónde los tengo. Después un arrepentido dijo que tengo cuentas en el exterior, offshore, y me gustaría que demuestren cuál es la cuenta del exterior. Dicen que les daba 10 mil dólares a cada uno, que lo demuestren porque es fácil hablar, decir y comprar como Morales está comprando". Al mismo tiempo, acusó al gobernador jujeño, Gerardo Morales, de guionar las causas en su contra y reveló cuáles fueron los viajes al exterior que hizo entre el 2008 y el 2015.

En este contexto, explicó: "Ayer Graciela López, una de las compañeras que se compró hace poquito la libertad, salió a decir que fueron tres veces a su casa, que le pusieron cuatro millones en la mesa, me dijeron qué era lo que tenía que decir y cuál era el libreto de lo que tenía que decir en contra de Milagro Sala. Lo que sí te voy a decir es que es mentira que tengo 80 viajes al exterior; que tengo a mi marido que es periodista, trabajó en la universidad y económicamente siempre estuvo bastante bien, con el que me iba de vacaciones. Tengo incluso la lista de los viajes que Shakira dijo que hacía. Al Uruguay siempre hemos ido porque Raúl tiene familia, uno de sus primos tiene familia en Punta del Este que tiene un local de ventas".

La líder de la Tupac Amaru sostuvo que visitó Bolivia en seis oportunidades, Brasil, Perú y Venezuela fue en tan solo dos ocasiones y que a Italia fue tan solo una vez. "¿Fui a Bolivia seis veces? Sí. A Brasil fue dos veces, no seis. Fui a Venezuela dos veces a dar una charla y cuando me llevaron por el fallecimiento de Hugo Chávez. A Perú fui a dar una charla dos veces, a Chile fui dos veces y a Italia fui una vez, no dos, a dar una charla. Al Vaticano fui dos veces....A China fui porque mi hijo tiene problemas de salud muy graves. Hubieron diputados, senadores y compañeros de Jujuy que me ayudaron a juntar plata para que mi hijo pudiera hacer un tratamiento en Cuba", dijo.

Al ser consultada por este último furcio, explicó que también estuvo en Cuba para una charla. "También dice que tuve un viaje a Estados Unidos. ¿Siendo quién soy, vos te pensás que me van a dar una VISA para entrar a Estados Unidos? A España nunca fui, a menos que hayamos hecho un tránsito yendo al Vaticano. Dice que fui a Qatar...cuando fui a China hice tránsito en Qatar por tres horas en el aeropuerto hasta hacer un trasbordo. No conozco Qatar, es mentira. A la mayoría de los lugares iba invitada a dar charlas, me pagaban el pasaje. No pueden ser tan....de decir que me la pasé viajando por el mundo gastando plata de la organización. Ayer mostraban en la tele casas de compañeros que no tienen nada que ver", manifestó.

Y sentenció: "Dicen que son casa mías ¡es una locura! Son unos sinvergüenzas. Los viajes son del 2008 hasta el 2014 o 15. No es que en un solo año hice todos esos viajes. Y me invitaban a las charlas por nuestra organización Tupac Amaru, que es la única organización social que no se conforma con los planes. Nosotros siempre rendimos cuentas de todo. Cuando gana Gerardo Morales en 2015, les dije a las demás organizaciones sociales ´muchachos, terminen la construcción, hagan la obra porque van a ir en cana ustedes porque nosotros tenemos los papeles y todo al día´. Sin embargo, fuimos nosotros presos. No es que estaban flojos de papeles, lo que pasa es que algunas organizaciones sociales directamente terminaron tranzando con Morales y nunca les investigaron las obras que no terminaron. Algunos de los que hoy me denuncian son los que manejaban la administración de la Tupac".