Miss Bolivia no le dio "ni cabida": una ex corista dice que la echó por tener un hijo

La reconocida cantante urbana Miss Bolivia fue denunciada recientemente por una ex empleada, quien aseguró de manera pública y ante la Justicia que trabajó con la artista como corista suya durante una década hasta que la dejó sin trabajo, luego de haber tenido a su bebé.

Miss Bolivia fue denunciada por su ex corista por dejarla si trabajo.

Quien contó lo que vivió con María Paz Ferreyra, conocida como Miss Bolivia, fue Carolina Pacheco, ex corista de la cantante. "Por fin puedo decir: la demanda a mi ex empleadora ingresó. Arranca el (largo) tramo final", escribió en su Twitter.

Según aclaró, en el año 2018, luego de parir y sin aviso, la artista empezó a recortar su trabajo, hasta hacerlo desaparecer. Por ese entonces, ella ya llevaba diez años de subirse al escenario junto a Ferreyra, siempre como la voz acompañante.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Explícitamente en un llamado en donde yo rogaba por laburo (feb 2019, muy puérpera) me dijo que ella canta con quien quiere. También me hizo creer que fue mi responsabilidad quedarme sin trabajo. Es indignante que siga siendo cara del orgullo, por ejemplo para el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). Casi hago la denuncia por discriminación ahí, imaginate lo sola que me siento cada vez que la revalorizan", sostuvo.

Según indicó Pacheco ante las consultas de algunos de sus seguidores, el vínculo con Miss Bolivia comenzó primero como amigas, y después pasaron a trabajar juntas en el plano laboral.

"Ahora estoy charlando con posibles testigos y es impresionante cómo la marea verde tan sorora se retrae con miedo. ¿De qué?, me pregunto", cuestionó, y luego aseguró que en sus redes sociales existe un montón de material que acredita que ambas trabajaron arriba del escenario durante mucho tiempo.

A pesar de que en su descargo público nunca mencionó a su empleadora como Miss Bolivia, es cierto que sí aclaró que se trata de "la que ni cabida", en referencia al tema que tiene la artista en el que canta "a la gilada, ni cabida".

"Yo soy fuerte. Pero imaginen alguien en peores condiciones que yo con una figura grande de verdad. Habló de la que se hace la barrial pero tiene familia con campos por todos lados. No le crean nada", manifestó Pacheco.

Esta no es la primera denuncia que enfrenta la cantante, ya que durante esta cuarentena la artista tuvo serios problemas con su esposo, Emmanuel Taub, a quien ella acusó de cometer violencia de género.

Instagram fue el lugar elegido por María Paz Ferreyra para visibilizar lo que supuestamente había sufrido, y a través de esa red social, publicó una serie de fotos suyas con raspones, lastimaduras y hasta una de su cara con un hematoma en el pómulo.

A pesar de que la cantante lo denunció formalmente ante la Justicia, en julio de este año se desestimaron las dos causas penales iniciadas en su contra. "Justicia, justicia perseguirás. Gracias de corazón a todos los que confiaron y creyeron en mí siempre", escribió, por su parte, Taub en Twitter, dando por cerrado el asunto.