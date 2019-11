Misterio en Pilar: tiene 20 años, iba a una clase de inglés y desapareció

Este martes a la tarde Tobías Mazzoletti salió de su casa, como lo hacía cada semana, para ir a estudiar inglés a una academia de Pilar, a donde nunca llegó. Desde entonces su rastro se perdió, y ahora la familia del joven de 20 años lo busca por todos lados para saber cuál es su paradero y qué fue lo que le ocurrió.

En las últimas horas su foto se instaló en las redes sociales, para que cualquiera que tenga algún dato sobre él, lo encuentre en la calle o sepa su ubicación, le de aviso a la familia o a la policía.

La denuncia de su desaparición ya se presentó en la comisaría de Fátima, por lo que ahora los oficiales intentan rastrear su teléfono y sus redes, las cuales fueron usadas por última vez al momento de salir de su casa.

Según contaron los allegados de Mazzoletti, antes de salir, despidió a su mamá y le dijo que se llevaba un buzo por si a la noche, cuando volvía del instituto, refrescaba. De ese modo, salió de la vivienda, pero nunca llegó a sus clases de inglés.

Durante los últimos días su familia comenzó una búsqueda por varios lugares, e incluso salieron en medios de comunicación y compartieron la foto del joven en todas las redes sociales para que el caso tome trascendencia.

Ellos creen que Mazzoletti no tenía ningún problema puntual, por lo que están desconcertados y no tienen ninguna pista clara de lo que pudo haberle sucedido. "Por el momento no hay novedades. Nos dijeron unos amigos que solían ir a una fábrica militar abandonada, pero ya fuimos solos y con la policía y no había ningún rastro", explicaron a BigBang sus familiares.

Gracias a la intervención policial, se pudo comprobar que el joven tomó el colectivo que habitualmente usaba para ir hasta la academia, pero lo que ahora no se sabe es dónde bajó. "Una chica que lo conocía se lo cruzó en el colectivo, dijo que ella se bajó y que él siguió el recorrido. Si es así, tendría que haber bajado ahí cerca, pero hasta ahora por las cámaras no lo pudimos ver", explicaron los allegados, al mismo tiempo que aclararon que antes creían haberlo identificado en una zona gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad, aunque finalmente no se trataba de él.

En la tarde en que Tobías salió de su casa, vestía una bermuda de jean negra, un buzo bordo y una mochila también negra. Además tiene varios tatuajes que lo pueden hacer reconocible, como una cruz en el cuello y unos pequeños dragones en su brazo.