Dudas y verdades en el Día del Mundial del Pene : "El tamaño es un mito"

El 26 de abril se celebra el Día Mundial del Pene, que busca celebrar la fertilidad y generar conciencia acerca de la práctica de mantener sexo seguro. Porque lo importante además del disfrute y del pasarla bien, también es mantener una vida sexual saludable.

A raíz de este día, en diálogo con BigBang, la sexóloga Denise Regadío habló acerca de la función del pene, cómo cuidarlo, el tamaño y la erección del mismo.

¿Cuál es la mayor habilidad del pene?

-Su capacidad de tener múltiples funciones, de cambiar de estado, de flácido a erecto, de servir a la función urinaria, de servir a la función reproductiva y por supuesto su capacidad de recibir placer.

-¿Cuáles son los mayores cuidados para tener en cuenta?

-El pene es una parte muy sensible del cuerpo, habitualmente se lo equipara con lo masculino, con lo duro, con lo resistente, cuando en realidad tiene muchísima sensibilidad. Es fundamental el tema de la higiene y la limpieza, el poder enseñarle a los niños de pequeños esto, la forma de higienizar el pene, sobre todo la parte que rodea el glande, creo que esos son los mayores cuidados que uno tiene que tener y por ejemplo, a la hora del sexo oral uno tiene que tener cuidado con los dientes, o con los brackets, ya que la piel es muy finita y muy sensible así que en caso de cortarse pierde muchísima sangre

-¿El tamaño importa o es un mito?

-El tamaño es un tema que genera muchas controversias, la importancia del tamaño es un mito porque si pensamos en el pene como su función biológica, el tamaño no es un impedimento para que el pene eyacule y pueda producirse la fecundación y tampoco para lo placentero porque un pene pequeño siente el mismo placer que un pene más grande. Si pensamos en una relación heterosexual, por ejemplo, hasta podríamos decir que la penetración está sobreevaluada porque para que haya placer en un encuentro tenemos que partir en una premisa fundamental y es que nuestro órgano sexual por excelencia es nuestro cerebro y el placer es subjetivo entonces. Lo que a cada persona le genere placer no va a tener que ver tanto con el cuerpo sino con su mente, con la representación mental de lo que a uno le excita. Si vamos a la parte de la estimulación hoy sabemos que el 80% de las mujeres no tiene un orgasmo a través de la penetración, con lo cual a nivel del placer de un encuentro heterosexual la mujer podría prescindir de la penetración y del pene para obtener su orgasmo y para obtener placer.

-¿El tamaño tiene que ver con la contextura física de la persona?

-Absolutamente no. No hay ningún estudio que demuestre que hay una relación entre el tamaño de la persona, la nacionalidad o el color de piel, con el tamaño del pene. Sí hay muchos mitos que circulan pero son sólo eso.

-¿Cuáles pueden ser los síndromes del pene?

-Podemos hablar de trastornos del control eyaculatorio, conocido como eyaculación precoz y eyaculación retardada, después tenemos la falta de erección y esos son los dos trastornos que puede tener el pene a nivel sexual.

-¿Existe el "síndrome del pene pequeño"?

-Con respecto al síndrome del pene pequeño o micropene, en líneas generales tenemos que saber que los penes se equiparan con la erección, es decir que un pene en estado flacidez que es un poco más pequeño, cuando se erecta va a lograr una longitud mayor a un pene que tal vez es más largo en estado flácido. Eso va dependiendo de la persona, pero sí existe lo que se llama "micropene" o "síndrome de pene pequeño" que es aquel pene que en estado de erección, la longitud es menor a 7 centímetros de erección. Esto no impide disfrutar ni tener placer o sensibilidad, ni tampoco dar placer a otra persona, solo que en vez de hacerlo con su pene, tendrá que hacerlo con otras partes de su cuerpo y por ahí, no a través de la penetración.

-¿Qué pasa con la erección?

-La erección es involuntaria. El pene se erecta y responde no cuando el varón quiere. Muchas veces se habrá tenido distintas experiencias donde uno quiere que ese pene se erecte y no ocurre y muchas otras veces quiere que no ocurra y ese pene se erecta igual. Muchachos, relájense un poco porque la erección no es voluntaria.

-¿Por qué el pene podría no erectarse?

-Que no haya erección puede tener múltiples y millones de causas, ya sea orgánicas y físicas y causas psicógenas o emocionales. Hay un mundo de causas por el cual el pene no se puede erectar. Por ejemplo, muchas veces la falta de erección es una oportunidad para detectar algún problema cardiológico o algún problema circulatorio. Si yo tengo un paciente que me dice que no tiene erección, lo primero que le consulto es si tiene erección espontánea a la mañana y en caso de no tenerla lo envío sin dudas lo envío hacer una consulta con el cardiólogo.