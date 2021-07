Mitos y verdades sobre el Community Manager

La verdad, es que es una especialidad a la que todos pueden acceder, por ejemplo, sólo con buscar en el sitio crehana.com, vas a ver mil opciones de cursos online cortos y capacitaciones. Aunque sí, lo mejor es contar con determinadas características personales que puedan ayudarte a llevar el trabajo delante de la mejor forma.

Un punto fuerte que está teniendo este trabajo es que las empresas comenzaron a comprender y apreciar la importancia de las personas que lo ejercen. Contar con un CM en el equipo se convirtió en algo infaltable en cualquier área de marketing. Esto hizo que los sueldos se regularizaran y que se profesionalizaran aún más.

Los 5 mitos más escuchados del Community Manager

Tomá nota, vamos a darte una lista de las cosas que nunca podés decirle a un Community Manager, si no querés hacerlo enojar. No hay nada más odioso que menospreciar el trabajo de alguien. Y, como ya te mencionamos, el CM entró en el podio de los trabajos más bastardeados del momento. Así que, no es raro que se enojen si mencionas alguna de las 5 cosas que te diremos a continuación:

Nunca le digas “mi sobrina lo puede hacer gratis”. Esa idea de que cualquiera puede hacer tu trabajo, hace enojar a cualquiera. Por lo tanto, imaginate si es una de las frases que más escuchas a la hora de presupuestar. Por suerte, a la larga, todos terminan comiéndose las palabras. Te aseguramos que se necesitan habilidades para hacer esta tarea bien. No es algo para cualquiera. Olvidate de mencionar comentario como “te pagan por pavear todo el día en Instagram”. Te recomendamos que, si alguna vez decís algo así en voz alta frente a un CM, salgas corriendo bien lejos, o tu vida va a correr peligro. “No hace falta estudiar para eso que vos hacés”. ¡Alto ahí! No sólo hace falta conocer las redes. Este profesional es un especialista de generar comunidad, por lo tanto, no sólo bastará con escribir buenos posteos con imágenes agradables, sino pensar y aplicar estrategias, ponerlas a prueba y generar que los seguidores crezcan e interactúen con la cuenta. “Es un trabajo relajado y que lleva poco tiempo”. Nada más alejado de la realidad. Moderar comunidades es un trabajo de tiempo completo si se hace bien. Y ni hablar si se maneja el perfil de más de un cliente. Es un trabajo muy arduo. “Es una moda”. Si bien es cierto que cada vez son más los que se inclinan por este trabajo, no creemos que sea algo que termine desapareciendo. La virtualidad cada vez avanza sobre nuestro cotidiano más y más rápido. La forma de venta y promoción de las empresas se está volcando casi al 100% hacia las redes sociales, y esto es algo que no parece que vaya a mermar.

¿Qué hace un Community Manager?

Pero, ¿cuál es el verdadero rol del Community Manager? Primero que nada, debe ser un experto en redes sociales. Pero no sólo una persona que lo usa como medio social, subiendo alguna foto de vez en cuando o llenando su perfil de historias. Sino un experto con todas las letras, conociendo los trucos y las herramientas más desconocidas.

Y algo importante es que es el responsable de construir el perfil de la marca en las redes sociales ¿Qué quiere decir esto? Debe generar contenido de calidad logrando que los usuarios de las redes se identifiquen y elijan consumirla. Que, si la compran, sea porque comulgan con lo que significa y no sólo con el producto y servicio.

A esto se le llama generar comunidad, y es tal vez, la tarea más relevante de un C.M. Para ellos, es indispensable entender que en las redes no hay que pensar sólo en vender. Son espacios de entretenimiento, en donde la gente pasa el rato mirando cosas que le divierten o interesa. Si una cuenta sólo muestra productos o divulga únicamente mensajes ofreciéndolos, seguramente se irán a otro perfil.

También es clave que puedan mantener a la comunidad haciéndola sentirse parte, con un trato personalizado. Lograr que la gente se identifique con la marca, y que sientan que no son sólo un número, es un punto fuerte a la hora de fidelizar. Y aunque parezca sencillo, este es un trabajo profundo de investigación y estrategia, en donde conocer al cliente es la pieza principal.

El rol del CM está en marcado en lo que hoy se llama Grow marketing. Esta herramienta entiende que es mucho más económico para una empresa fidelizar a un cliente que conseguir nuevos. Por eso, se trabaja con estrategias de identificación de la marca. Es un proceso más profundo, pero mucho más fuerte que el marketing convencional.

¿Qué características debe tener un Community Manager?

Como ya te contamos, no es necesario tener con una carrera específica de base. Por eso es muy común la idea de que “cualquiera” puede ser CM. Sólo basta con buscar en el abanico de los cursos online el más conveniente, y listo.

Si bien es cierto que muchos lo eligieron como una alternativa, hobbie o complemento de un trabajo formal, es un trabajo que necesita de ciertas habilidades. No porque no se pueda hacer sin ellas, sino que, en el tiempo, se hará insostenible, aburrido y pesado. Las redes sociales son entretenidas, pero pierden ese encanto cuando se convierten en una obligación.

Un CM debe ser:

Súper organizado

Responsable

Creativo

Empático

Ingenioso

Debe poder adaptarse al cambio

Ser auténtico

Esta persona debe . Entender que su smartphone se convertirá en una extensión de su cuerpo. Interesarse por los cambios y avances de las redes sociales. Que no le sea una carga pasar horas navegando y revisando cuentas similares. No nos cansaremos de opinar que es un rol 100% full time.

Solo debés pensar. Si vos escribís en el perfil de una empresa para comprar un producto, y recibís una respuesta un día, o dos después, puede que te vayas a consultar a otro perfil que esté más activo. Aquí está la evidencia de que tan atento a los perfiles debe estar esta persona. Vivirá con el celular en la mano.

¿Es la especialización para vos?

Si llegaste hasta acá es porque seguramente estés planteándote la posibilidad de realizar algún curso o capacitación sobre el tema. Solo vamos a decirte una cosa: piensa si efectivamente es algo que te gustará realizar. Claro que si tienes dudas o si estás convencido de que es para ti, hay muchísimas opciones al alcance de la mano para que aprendas lo que necesites.

Quienes se dedican de lleno a esto, lo aman y les apasiona. Además, hoy por hoy, se está convirtiendo en una profesión muy bien paga para las empresas. Sólo tienes que recordar que, si quieres hacerlo bien, no es un trabajo para tomarse como extra. Sino un estilo de vida de la mano de las redes.

Una cosa es cierta, si sos de los que aman quedarse en su casa, o detestan la rigidez de la oficina y la jornada laboral, el community manager es una alternativa ideal. Vas a poder trabajar desde donde sea. Solo necesitás tu celular, conexión a internet y listo.