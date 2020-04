Modelo hot :quién es la joven que se metió en el baúl de un auto y violó la cuarentena para ver a un hombre

Con la intención de salir a ver a su pareja, una joven conocida en su Instagram bajo el nombre de "Agustina Princeshe" salió el martes desde su casa escondida en el baúl de un taxi.

La situación tomó estado público porque la joven compartió un video del momento en sus redes, lo que hizo que la policía se enterara de lo que había pasado y le iniciara por eso un sumario.

Aunque al principio la identidad de la chica no había trascendido, ahora se sabe que vive junto a su familia en Avellaneda, donde los oficiales fueron a notificarla.

Según ella misma contó esta tarde en una historia de Instagram, nunca la llevaron detenida y lo único que pasó es que los oficiales de la Policía de la Ciudad fueron hasta su casa para hacerle firmar "un papel" que decía que volvía a violar la cuarentena podían demorarla.

“A ver, gente, nadie me llevó detenida, yo estoy acá en mi cuarto, en mi casa, con mi familia, tranquila. Vino un gil de la Policía que le dije que no me filmara e hizo lo que se cantó el culo", explicó.

Apareció la modelo que rompió la cuarentena para ir a ver a un tal Christian. Este es su descargo pic.twitter.com/EFzHzqtw85 — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) April 9, 2020

La joven tiene más de 58.000 seguidores en su Instagram, por lo que fueron muchos los que vieron las grabaciones del momento en que ella viajaba escondida en el baúl del taxi.

Según trascendió, en un primer momento llamó a un auto, pero como fue detenida en los controles y escoltada hasta su casa, finalmente decidió llamar a otro taxi y directamente meterse en el baúl para no se descubierta. "Mirá lo que hago por vos Cristian", se escucha que dice en el video.

Además de ser famosa por sus fotos subidas de tono, Agustina es modelo y publicita sus imágenes en su cuenta del sitio Only Fans, muy usado por actrices de la industria del cine porno, donde vende videos y fotos de contenido erótico.

En base a la información que presenta en su perfil, se sabe que bajo el seudónimo de “Nadin”, vende contenido por 25 dólares al mes. También comparte imágenes suyas en la plataforma Joly Gram a través de la cuenta Super Lindas, donde varias chicas publican fotos en ropa interior o bikini.

Otras imágenes bastantes sensuales son compartidas por la joven en una plataforma llamada Picuki, en la que la modelo luce muy hot y sensual. mientras que en otras fotografías se muestra en salidas nocturnas.

Por lo que se muestra en sus fotografías, en los últimos años Agustina ha viajado bastante, estuvo en Bariloche, Brasil y México, además de que habitualmente participa en fiestas en Palermo y Puerto Madero.

A pesar de que la chica no había sido identificada en un primer momento, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad intervino con una investigación para localizarla. De este modo, el Cuerpo de Investigadores Judiciales comenzó un rastrillaje que culminó en las últimas horas con el hallazgo de la chica en su domicilio de Avellaneda.

El CIJ debió solicitar colaboración a la Policía de la Provincia de Buenos Aires para proceder con la notificación del sumario que se le realizó para acatar el confinamiento obligatorio.