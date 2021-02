Modo borracho: la app que sirve para evitar los papelones si tomaste de más

En este mundo tecnológico, son muchos los que se quejan de haber enviado mensajes que no debían después de haber bebido unas copas de más de alcohol. De hecho, las redes sociales están llenas de personas arrepentidas que se lamentan por haberse comunicado con sus ex parejas, o haber dicho cosas que no querían tras una noche de borrachera.

Muchos usan el Whatsapp cuando están borrachos y luego se arrepienten.

Afortunadamente, existen varias alternativas que brindan distintas aplicaciones que pueden ser descargadas en el Playstore o Appstore para ayudar a evitar estas incómodas situaciones, aunque hay una nueva, propuesta por una compañía china, que se llama Modo borracho.

Según el sitio web oficial de la Oficina Estatal de Patentes, la empresa Gree Electric anunció el 5 de febrero pasado una patente de tecnología de teléfonos móviles, denominada "método interactivo y sistema para un modo borracho para móviles inteligentes”, la cual ya fue solicitada por Zhuhai Gree Electric Co. A pesar de que por el momento no se ofrece al mercado, la idea es que próximamente pueda empezar a usarse en algunos sistemas operativos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La herramienta proporciona un método de interacción con el smartphone adecuado para cuando el usuario bebe unas copas de más, y lo que hace es establecer un modo de uso para cuando las personas "necesitan entretenerse” y quieran seguir usando el teléfono, aunque restringiendo el uso de las apps comunes tipo WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram, y todas aquellas que permiten interacción con otros.

Hay varias aplicaciones que evitan mandar mensajes cuando se está borracho.

Así, la compañía explica que este Modo Borracho asegura que los usuarios eviten “algunas situaciones embarazosas y causen daños a la propiedad”, mientras que el sistema puede configurarse, de manera que sea el usuario quien elija cuáles son las aplicaciones que se restringen (mensajería, aplicaciones bancarias, etc.) o los procesos que se aplazan durante el modo borracho.

De este modo, para poder usar las apps que se restringieron, la persona deberá pasar un proceso de verificación previo para que el móvil sepa que ya está sobrio y en condiciones. De hecho, el modo Borracho es flexible y permite configurar el mecanismo de comprobación a usar.

Hay una nueva app que sirve para bloquear las redes sociales cuando se toma.

Los pasos concretos que hay que dar según la empresa son los siguientes