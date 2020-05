Molestias ginecológicas en tiempos de COVID-19: cuándo es necesario ir la guardia y cuándo puede evitarse

Con la llegada del coronavirus, muchas consultas médicas se han visto interrumpidas en las últimas semanas, ya que se recomienda evitar la asistencia a un centro médico si no se trata de un problema totalmente necesario.

Sin embargo, para los pacientes resulta muy difícil poder distinguir qué síntoma es preocupante y cuál otro no, por lo que la ginecóloga de Halitus Instituto Médico, María Elisa Moltoni, explicó cuándo sí es necesario asistir a una guardia ante un problema ginecológico.

Durante las últimas semanas, las autoridades sanitarias han recomendado que los ciudadanos no se expongan a ir a un hospital o clínica, ya que allí hay muchas posibilidades de contagiarse de algún infectado con coronavirus.

Con el cumplimiento de esta sugerencia, muchas inquietudes que en otro momento se hubieran resuelto con una breve consulta, quedan sin respuesta, y el verdadero problema se da cuando se exagera la decisión de no salir del hogar.

Por esto mismo, antes de ir al médico, lo primero que hay que hacer es intentar contactarse con el profesional a través del teléfono o una videollamada.

"Muchas prepagas, dada la situación, están autorizando este tipo de consultas. El contacto también puede ser a través de un mail o teléfono. El profesional va a ser capaz de hacer preguntas dirigidas y específicas para evaluar si lo que nos está pasando amerita una consulta presencial, funcionando como tamizaje previo a acercarnos a algún lugar", sostuvo Moltoni.

Del mismo modo, la médica comentó que si se tienen fuertes dolores abdominales, atrasos menstruales o sangrados extraños, la paciente puede hacerse un test de embarazo para descartar esta posibilidad, y entonces sí hacer una consulta.

"Saber si hay o no embarazo de antemano puede ahorrar tiempo valioso. Porque si el test da negativo, hay patologías que podemos descartar (como por ejemplo el embarazo ectópico, que es un embarazo fuera del útero que se puede asociar a dolor y puede ser grave, así como abortos en curso, frente a hemorragia vaginal y dolor)", explicó.

Por otro lado, lo que hay que tener en cuenta es que si uno se siente muy mal, como nunca antes, el cuerpo puede estar dando el aviso de que es necesario acudir a un centro de salud.

Con estas primeras recomendaciones, la profesional entonces aclaró que sí hay que ir a la guardia cuando se dan ciertas situaciones, o cuando se tienen determinados síntomas.

Hemorragia . Hay que ir al médico si se tiene un sangrado muy importante, mayor de lo que se suele tener, con abundantes coágulos. Además, para ir al centro de salud, hay que tener en cuenta si se estuvo decaída o si se sufrió de un desmato. "Si esa hemorragia fuera de lugar se asocia con un fuerte dolor que nunca antes experimentaste, también", aclaró la ginecóloga.

. Hay que ir al médico si se tiene un sangrado muy importante, mayor de lo que se suele tener, con abundantes coágulos. Además, para ir al centro de salud, hay que tener en cuenta si se estuvo decaída o si se sufrió de un desmato. "Si esa hemorragia fuera de lugar se asocia con un fuerte dolor que nunca antes experimentaste, también", aclaró la ginecóloga. Dolor abdominal intenso . Si se tiene esta sintomatología, y se siente en la parte baja y va acompañado de fiebre, puede tratarse de una infección por lo que es importante hacer una consulta. "A veces tenemos que descartar apendicitis, ya que el apéndice está cerca de la trompa y del ovario derecho. En ese caso es mejor ir a una guardia para que te hagan una palpación y probablemente análisis. Puede ser una infección en el útero o en las trompas, esto se llama enfermedad pelviana inflamatoria (EPI), y puede asociarse a flujo vaginal abundante", explicó Moltoni.

Dolor abdominal progresivo . Si la molestia despierta a la paciente mientras duerme, y no cede con analgésicos comunes, hay que consultar.

. Si la molestia despierta a la paciente mientras duerme, y no cede con analgésicos comunes, hay que consultar. Quiste de ovario. Si la mujer ya sabía que tenía este quiste y comienza con una hemorragia o dolor mayor al menstrual, debería ir a la guardia.

Si la mujer ya sabía que tenía este quiste y comienza con una hemorragia o dolor mayor al menstrual, debería ir a la guardia. Embarazo . Si durante la cuarentena el test dio positivo, y la paciente no se hizo controles previos y tiene además hemorragias o dolor mayor al menstrual, deberá hacerse ver.

"No es necesario acercarse a la guardia para solicitar la anticoncepción de emergencia. Si tuviste un accidente con tu método anticonceptivo o no lo utilizaste, recordá que podés comprar directamente la pastilla de emergencia, y tomarla lo antes posible. No existen contraindicaciones para tomarla", aclaró por último la profesional.