Monitoreo cardíaco, control del sueño y oxígeno: la nueva generación de smartwatch

El desarrollo y los descubrimientos en la ciencia y en la tecnología durante la pandemia de coronavirus fueron extraordinarios. La aparición del COVID-19 hizo que el cuidado de la salud se convirtiera en la mayor preocupación de la mayoría de las personas.

En ese contexto, mientras se crearon las primeras vacunas contra el coronavirus, aparecieron diversas herramientas para tener un control absoluto sobre la información que manifestaba nuestro cuerpo. Ya sea la saturación de oxígeno, la cantidad de ejercicio o pasos dados durante la cuarentena o, directamente, saber el ritmo cardíaco.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En ese punto, la empresa Garmin llevó sus desarrollos un paso más lejos. Antes de la pandemia, los usuarios de los relojes de esa marca eran personas que practicaban la natación, el running o el ciclismo, entre muchos otros deportes. Pero hubo un cambio y una gran pregunta: ¿Y si con un reloj podemos tener un monitoreo total de nuestro cuerpo?

Así lo hicieron mediante la creación de diversos relojes que, puestos en la muñeca del usuario, pueden brindar diversos datos y estadísticas a través de los sensores. Ante cualquier imprevisto o cambio en el organismo, el aparato le da un aviso a la persona para que acuda al médico o a un centro de emergencias.

Para detallar el desarrollo de esta tecnología, BigBang charló con Federico Polo, director comercial de Garmin Argentina, quien afirmó: “Los relojes buscan darle a las personas toda la información necesaria para que alcancen su máximo potencial y su bienestar”.

-Hace pocos días, Sergio Agüero, delantero de Barcelona, sufrió una arritmia en medio de un partido y ahora estará nueve meses sin jugar. ¿Es posible que para una persona, que no sea un deportista de élite, pueda contar con una herramienta con los relojes para saber si sufre un problema cardíaco?

-Sí, la tendencia para Garmin va hacía el lifestyle y el cuidado de la salud. Eso hace que como deportistas, si lo querés llevar al caso de Agüero o de alguien que practique otro deporte, puedan contar con ciertas alertas o recordar que las personas deben realizar un chequeo de su cuerpo cada cierto tiempo y prestarle un poquito de atención.

-Siempre hay que hacer los chequeos de rigor y acudir al médico, pero la tecnología sería una forma de contar con una posible alerta.

-Exacto. Es como sucede con los autos que cuando algo empieza a funcionar mal, nos sale el alerta en el tablero para avisarnos si nos falta aceite. En el caso del reloj Garmin tenés la posibilidad de saber diferentes cuestiones. Por ejemplo, si el corazón está latiendo mal, el reloj empieza a vibrar. Y para el resto hay diversas aplicaciones. Pero también es un recordatorio de que, además de tener las estadísticas de las horas de ejercicios que hace alguien todos los días, el reloj monitorea constantemente todo el resto del tiempo. Entonces es como que se crea un seguimiento constante del organismo a diario y a cada hora, y eso es lo más destacado.

-Y también se pueden aplicar estas herramientas para aquellas personas que no realizan un deporte en particular o también los adultos mayores.

-Exactamente. Hay personas que no realizan deportes de alto, mediano o bajo rendimiento, pero que igual usan el reloj. Te cuento el caso de mi mamá que tiene casi 70 años y que usa un reloj Garmin. ¿Por qué? Porque chequea sus pulsaciones, el oxígeno en sangre, algo que causó mucha preocupación en los últimos dos años por la pandemia de COVID, y también tiene la posibilidad de utilizar diversos entrenamientos para adultos mayores, por ejemplo, en bicicleta fija que le son muy útiles. Todo eso hace que los relojes no sean solo para deportistas de alto rendimiento y además logra que sean más entretenidos y no sean sólo para mirar la hora.

-¿Qué otras utilidades vinculadas a la salud tiene esta tecnología?

-También tiene una herramienta para chequear el sueño. Y otra aplicación que se llama Body Battery que te dice la estadística en torno a la combinación del estrés, el oxigeno en sangre y las pulsaciones y deduce con cuánta energía empezaste el día y con cuánta energía lo terminás. De esa forma, sabés si tenés la suficiente energía para hacer ejercicio o si es conveniente descansar. Hay varias cosas que hacen que Garmin estén a la vanguardia de la salud.

-¿Y en cuánto a la herramienta para chequear el sueño?

-Eso es muy útil porque determina cómo durmió cada persona. Divide entre el sueño liviano y el sueño más profundo y en base a eso el porcentaje de descanso óptimo. En ese sentido también se hace un chequeo del ritmo cardíaco y de la saturación de oxígeno. De hecho, hemos acuerdos con marcas de colchones porque van de la mano con el desempeño de los deportistas porque el descanso es fundamental. Y otra app con la que cuentan los relojes es un ejercicio de respiración para cuando alguien está muy estresado y de esa forma encuentre la manera de relajarse.

-¿Hay alguna otra utilidad vinculada a la salud?

-Sí. Tiene dos puntos que son muy importantes. Uno es el seguimiento de hidratación. Con el reloj se registra la ingesta diaria de agua y tiene una alarma y recordatorios para mantenerse hidratado. De esa forma, establece objetivos automáticos para cumplirlos a diario. En otro reloj se hace un seguimiento del ciclo menstrual, es una herramienta fundamental para las mujeres porque si hay algún cambio de patrones o de estadísticas, da la posibilidad de hacer un seguimiento de todo. Para eso existen diferentes líneas para cada segmento que es bastante especializada o hay algunos relojes que cuenta con todas las herramientas. Además hay relojes para cada deportes desde golf y remo hasta running y ciclismo. Y están las líneas ForeRunner, Vivo y los multideportes que son otras dos líneas.

-¿En Argentina se usan mucho este tipo de relojes?

-En Argentina, Garmin tiene una penetración muy importante en lo que tiene que ver con SportWatch y SmartWatch, las dos líneas de las que hablábamos. Creo que de cada 10 relojes SportWatch, 9 son Garmin. Y es que es una marca muy de culto en Argentina y tratamos de cuidar todo nuestro público y por eso tenemos una presencia muy fuerte.

-En el último tiempo, lanzaron una campaña para buscar embajadores de Garmin entre sus usuarios. ¿De qué trata?

-Eso es una campaña que salimos un poco de lo tradicional en redes sociales, en donde hacíamos posteos más tranquilos. Como la marca se hizo masiva con toda la variedad de relojes, nos fuimos con varios influencers a dar a conocer nuestros productos. Pero ahora decidimos volver a las fuentes que es lo que hace Garmin Internacional. Y eso se trata de ir a buscar embajadores del público que nos conocemos, pero que son fanáticos de la marca y tienen algo para contar. ¿Por qué les gustaría ser embajador de Garmin y qué es lo que lo inspira y nos inspira? Así que recibimos muchos videos en Instagram y juntamos a un jurado de élite con personalidad como Santiago Lange, José Meolans, Sebastián Domínguez, la maratonista olímpica Marita Peralta y la leonaAgustina Albertario, para que elijan a nuestros cinco nuevos embajadores. Los elegidos van a tener premios de la marca y van a poder compartir un encuentro con alguno de los deportistas del jurado.