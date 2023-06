"Morena corre peligro": el doloroso reclamo de la mamá de una nena con parálisis a OSCHOCA

OSCHOCA es la Obra Social perteneciente al Sindicato de Camioneros. La administración del fondo de comercio de la obra social de camioneros la tiene Iarai SA, una de las empresas de servicios médicos que ideó Liliana Zulet -la esposa de Hugo Moyano- y en cuyo directorio están Valeria Salerno y Juan Noriega Zulet, dos hijos que tiene de otros matrimonios, y que en 2018 blanquearon 1.100.000 dólares, según la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

Desde hace un tiempo, OSCHOCA cosecha un innumerable número de reclamos, quejas y críticas de parte de sus usuarios, y BigBang contó meses atrás la historia de uno de ellos: Morena Juliana García tiene 16 años y desde su nacimiento padece una parálisis cerebral que le impide mantener una vida como la de la gran mayoría de las personas. Desde hace un tiempo, la Obra Social le quitó la única enfermera que la cuidaba día por medio como una suerte de represalia a su mamá que, al ver que desde OSCHOCA no cumplían con la entrega de medicamentos, atención médica, alimento y pañales, decidió hacer viral esta historia.

A causa de la parálisis cerebral, More necesita ciertos cuidados y atenciones que la obra social de los camioneros le niega a pesar de los reclamos de su mamá, Paola Benítez. "No tenemos ninguna respuesta, nada todavía. Me mandan enfermera cuando quieren, médico no tuvimos. More convulsiona más seguido. Se pidió por favor que manden un médico, no lo mandaron. Nada, pedimos por favor porque las enfermeras que mandan a la noche tienen disponibilidad para hacer el día cuando durante seis años hicieron 24 y hasta 36 horas. Ahora no las dejan trabajar en mi domicilio. Por ejemplo, hoy tenía que venir una enfermera a las 8 y no vino", denunció la mujer, totalmente desesperada.

Paola, cansada de los malos tratos, la burocracia, la ineficiencia y la desidia de parte de la obra social, había decidido hacer público su pedido de ayuda. Primero abrió una cuenta en Facebook a la que bautizó "Todos por Morena". Allí, no sólo comparte sus descargos frente a la cámara, donde, entre lágrimas, relata el calvario al que la obra social somete a su hija y a toda su familia, sino que además comparte los mensajes que intercambia con OSCHOCA. "La verdad dan vergüenza More convulsionó ayer y hoy sin enfermeras, y ellos mandan eso una vergüenza", detalló Paola al compartir un chat donde se puede ver el frío trato que recibe a diario.

En diálogo con BigBang, había contado que More -que sufre de una "escoliosis bastante grave", padece dificultades para respirar por sus propios medios y que casi pierde la vida en octubre del año pasado por una neumonía que le afectó a su pulmón- tiene internación domiciliaria 24 horas. Su hija se levanta temprano, a las 8 de la mañana ya está despierta y esperando a la enfermera, la cual suele aparecer día por medio (aunque a veces ni eso) para cumplir su jornada de las 8 a las 20 horas. Pero su situación se complicó en las últimas horas, ya que desde OSCHOCA decidieron cortarle todo suministro a la adolescente de 16 años, provocando la desesperación de su mamá.

Según le contó a este sitio en las últimas hroas, le mandaron a último momento que la enfermera "había tenido un problema y que no se iba a presentar en el domicilio". "Les dije que no me podía quedar yo a cargo por el tema de sus convulsiones. Yo no sé cómo sacarla de la crisis y tampoco quiero vivir eso, ¿entendés? Como yo le digo, yo soy la mamá, no soy enfermera y yo pago una hora social para que mi hija tenga todo. La doctora se comunica solo por teléfono conmigo, ayer, anteayer Morena convulsionó y me llamaron después de no sé cuántas horas a decirme si precisaba algo y le dije que sí, que precisaba a las enfermeras y los médicos que More necesita", detalló.

Y siguió: "Y ayer me mandaron un mensaje diciéndome: ´buenas tardes mamá, la guardia queda al descubierto´. Yo avisé que no andaba el sensor, las enfermeras también y al final tuve que comprar un sensor nuevo que me salió 18 mil pesos. ¿Y me preguntan si Morena está bien? Obviamente enojada le dije que ´sí´ y que me llame la doctora o que venga un médico a verla si quieren saber cómo está y en el estado que está. Yo no tengo por qué informarles. Yo no soy personal de ellos. Y seguimos así, cada vez peor... Pedí una consulta con un neurólogo y la doctora me contestó que hace más de tres meses que ella lo solicitó y no hay neurólogo en la obra social. ¡En toda la obra social no hay neurólogo!".

Envuelta en un mar de angustia y bronca por la situación que le toca vivir tanto a ella como a su hija, agregó: "Pedí por favor que se fijaran si podían mandarme, aunque sea una vez o dos veces por semana, al kinesiólogo, y tampoco. No tengo respuestas de ellos. Sinceramente ya no quiero hablar más con ellos, ya no me meto mucho más en las redes porque sinceramente ya se agotó todo, todas las líneas, todas las cosas. Estamos cada vez peor Por ejemplo, yo tengo una enfermera hace 6 años. Ella hizo toda la vida 24 horas. Ahora no le permiten hacerlo en mi domicilio. Si le permiten en otro domicilio. A esa enfermera le hacen la vida imposible".

Según explicó, esto forma parte de una represalia de parte de la obra social para con ella debido a que hizo público el infierno al que someten a su hija. "Olvídate que esto es porque yo hice todo viral. Olvídate que sí. Ellos no quieren... Es como que me dicen que si yo sigo haciendo todo viral, Morena cada vez va a tener menos cosas. La semana pasada, la enfermera informa que More convulsionó, que fue una convulsión más extendida de lo normal, y pidió si la dejaban hacer la guardia siguiente 24 horas para no dejar a la paciente en las condiciones que estaba, solita con la mamá. Le dijeron que no, que la única que podía autorizar eso era la doctora Rocío Andrada", contó Paola.

Y sentenció: "Llamé a la doctora desesperada, pidiéndole si me podía autorizar y me dice ´mamá yo no soy la que autoriza, yo ya pedí la enfermería 24 horas a rajatabla para Morena, pero es coordinación´. Me dijo que hacen todo mal y que los padres se la terminan agarrando con ellos. Se tiran la pelota uno a otro, pero mientras tanto la que corre peligro es Morena".