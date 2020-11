Morla respaldó a Leopoldo Luque, el médico de Maradona: "Solo yo sé lo que hiciste por Diego; te amaba"

La causa iniciada por la sorpresiva muerte de Diego Armando Maradona está caratulada ahora como “homicidio culposo”, ya que los investigadores sospechan que existió negligencia de parte de los médicos y enfermeros que debían cuidar y tratar al "Diez" luego de su operación por el hematoma subdural.

Sobre estas acusaciones, el abogado Matías Morla, letrado y amigo cercano del ex futbolista, decidió este lunes salir a defender públicamente al médico Leopoldo Luque, uno de los apuntados por la familia y por la Justicia respecto a la actuación que mantuvo en el cuidado de la salud de Diego.

Matías Morla apoyó el accionar del médico Leopoldo Luque.

Hasta este momento Luque no fue imputado en la causa, aunque hoy se presentó a prestar declaración en el juzgado de San Isidro luego que el domingo fueran allanadas su casa de Adrogué y su clínica privada en Avenida Libertador. El dato del allanamiento - sumado a que no fue llamado a declarar como testigo - hacen creer que el juez de Garantías, Orlando Díaz, y el grupo de fiscales que investigan la muerte del astro, podrían definir algún tipo de imputación.

En la causa que lleva adelante la fiscalía se investiga si hubo negligencia médica en el tratamiento que recibió Maradona, quien murió el miércoles pasado a los 60 años en su casa de la localidad de Tigre.

Las hijas de Maradona, Dalma, Gianinna y Jana ya apuntaron hacia Luque ante la Justicia, aunque el testimonio no fue crucial para que la fiscal Laura Capra ordene el allanamiento realizado ayer. Esa medida, apuntan, es un paso más y muy necesario, ya que entre otros elementos se secuestró la historia clínica de Maradona.

Luque se presentó a declarar de manera espontánea ante la Justicia.

El abogado del médico, Julio Rivas, anticipó que su defendido se presentó este lunes ante la Justicia porque “no tiene nada que ocultar”, y como se trata de una presentación espontánea, ya que Luque todavía no fue citado, sostuvo que “si el fiscal le quiere tomar declaración, lo hará”.

El médico conoció a Maradona hace cuatro años, y tras su muerte aseguró que hizo “todo lo posible” por la salud de su paciente, al mismo tiempo que sostuvo que no se arrepiente “de nada” de lo hizo para cuidarlo.

"Diego estaba en condiciones de alta por el motivo de su internación, debía seguir en un centro de rehabilitación y no tenía voluntad. Lo que se logró fue que aceptara tener una enfermera. Voy a estar a disposición de la justicia. Sé lo que hice y cómo lo hice con y por Diego hasta el último momento. Hice lo mejor que se podía. De lo único que soy responsable fue de haberle extendido la vida y mejorarle la calidad de vida lo más que pude", indicó angustiado.

Luque dijo que hizo todo lo que pudo para mejorar la salud de Diego.

Además, ante los medios de comunicación dijo que Diego odiaba a los médicos y a los psicólogos, pero que con él tenía una relación diferente porque siempre fue genuino. "Era mi amigo. Necesitaba ayuda, pero no había forma de entrarle. Todo el tiempo podía decidir. Me echaba de su casa y me llamaba. Esa era nuestra relación, de un padre y un hijo rebelde", sostuvo.

Ante esta complicada situación para el neurocirujano, Matías Morla decidió romper el silencio tras el velorio y entierro del "Diez", y usó su Twitter para decir que apoyaba ciegamente a Luque porque Diego lo amaba como persona y médico.

"Entiendo y comparto el trabajo de fiscalía, pero solo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego, cómo lo cuidaste, acompañaste y como él te quería. Diego te amaba y como su amigo no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa", aseguró.

Tras haber estado alejado del plano público, Morla entró en escena nuevamente después de que la familia de Maradona no lo dejara participar del velatorio ni del entierro del futbolista el pasado jueves, ya que consideran que su entorno lo perjudicó mucho en los últimos años.