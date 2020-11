Morla se quejó por la falta de atención a Maradona: "La ambulancia tardó más de media hora; fue una criminal idiotez"

Luego de un silencio de casi un día tras la muerte de Diego Armando Maradona, el abogado del astro, Matías Morla, rompió el silencio y emitió un comunicado donde apuntó a las personas que atendieron al ex director técnico de la Selección Argentina y remarcó que irá hasta las últimas consecuencias para determinar lo que sucedió. Además, expresó su cariño y tristeza por el fallecimiento.

“Hoy es un día de profundo dolor, tristeza y reflexión. Siento en mi corazón la partida de mi amigo a quien honré con mi lealtad y mi acompañamiento hasta el último de sus días. Mi despedida la hice con él en persona y el velatorio debe ser un momento íntimo y familiar”, sostuvo Morla en el comunicado que difundió este jueves.

“En cuanto al informe de la fiscalía de San Isidro, es inexplicable que durante doce horas mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del personal de salud abogado a esos fines. La ambulancia tardó más de media hora en llegar lo que fue una CRIMINAL IDIOTEZ”, enfatizó el letrado que ya dejó trascender que buscará impulsar alguna acción judicial para buscar conocer más detalles de las últimas horas de Diego Maradona.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Este hecho no debe ser pasado por alto y voy a pedir que se investigue hasta el final de las consecuencias”, agregó.

“Para definir a Diego en este momento de profunda desolación y dolor puedo decir: fue un buen hijo, fue el mejor jugador de fútbol de la historia y fue una persona honesta. Que descanses en paz, hermano”, concluyó Morla.

Un dato no menor es que él no estuvo presente en el velatorio en la Casa Rosada pero sí su socio, Victor Stinfale, quien procuró mostrarse cerca de la ex esposa de Maradona, Claudia Villafañe, con quien están enemistados hace tiempo por una serie de denuncias cruzadas con respecto al patrimonio del ex futbolista.

Esto se debe a la disputa histórica entre el abogado de Maradona y dos de sus hijas, Dalma y Gianinna, que lo ven como la persona que comanda las acciones legales contra Claudia, llegó a una tregua con la internación de Diego en la Clínica Olivos.

Cuando llegaron allí las hijas de Maradona a principio de octubre , la situación fue ganando tensión y se conformó hasta un núcleo de unidad entre los hijos de Maradona contra Morla. En el medio hubo una fuerte discusión entre Dalma y Jana. Según contaron en Intrusos, después de que terminó la cirugía hubo un momento de alegría en la sala de espera.

"Los gritos de Dalma tienen un detonante, que fue un abrazo fallido. Cuando el médico entra a contarles que la operación había salido bien, la algarabía reina en la sala, todos los que estaba alejados de alguna manera se unen y entra una sucesión de abrazos, besos, no con Verónica, pero sí con las tías y sobrinas, hasta que Jana Maradona intenta abrazar a Dalma. Tal vez fue hasta por un acto reflejo que la intenta abrazar", explicó el periodista de Intrusos, Rodrigo Lussich.

Y amplió: "Pero Jana la intenta abrazar y la frase de Dalma, que escucharon testigos, fue: '¡A mí no me tocás!'. Eso desemboca en la discusión que estás contando vos, Jorge”.

Morla, ante este escenario, optó por alejarse y que sea la familia la que decida cada uno de los pasos a seguir, algo que el entorno familiar de Maradona agradeció pero ahora, la disputa es otra.