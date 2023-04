“Mucha gente me reclamaba”: Manes confirmó que será precandidato a presidente por la UCR

En medio de la batalla para ver quien llega al poder, Facundo Manes reivindicó su precandidatura como presidente y afirmó que está dispuesto a presentarse. “El contexto cambió y mucha gente me preguntaba, me reclamaba y bueno, yo siento que estoy más cerca de ser candidato”, manifestó. Además, expresó que su propuesta está basada en la “estabilización y el desarrollo para Argentina”.

El diputado de la Unión Cívica Radical se sumó a la lista de precandidatos de Juntos por el Cambio y confirmó en una entrevista que siente mucha preocupación al ver el “desánimo, dolor, bronca y sufrimiento social” que está marcado en la población.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además, se refirió a la visión que él tiene para el país y explicó “Estamos trabajando en construir una propuesta de estabilización y desarrollo para Argentina. Mi equipo técnico piensa que en ocho años Argentina puede duplicar las exportaciones, podemos ser el doble de ricos. Hoy exportamos 90 mil millones de dólares, podemos exportar 180 mil y podemos bajar la pobreza a la mitad en dos mandatos”.

En cuanto a su campaña política, Manes contó que no tiene planeado hacer actos políticos como sí lo hizo su compañero de espacio, Gerardo Morales, pero sí tiene pensado recorrer la provincia de Buenos Aires y el interior del país, sumado a una fuerte presencia mediática.

“Yo respeto la decisión de cada candidato. Me parece que ver a candidatos o una lucha por el poder genera un efecto contrario, es contraproducente, pero yo respeto a cada candidato”, remarcó Manes.

Respecto a su relación tanto con los colegas de la UCR como con los integrantes y precandidatos del PRO, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, expresó: "Tengo diálogo con los tres. Con Patricia tuve una muy buena reunión en Mendoza, hablamos de la dificultades del país. Comparto valores con ella. Con Larreta también me he reunido, también coincidimos en que hay que hacer un gran espacio por fuera de los extremos y con Macri estoy en contacto".

No obstante, en cuanto al partido que milita, refirió: "El radicalismo en el 2021 sacó -aproximadamente- la mitad de los votos de la coalición opositora que le ganó al Gobierno. Hace dos años debería haber habido una mesa de los representantes de los sectores pujantes y plantear cómo el radicalismo llegaría con un candidato empoderado. Eso lamentablemente no sucedió, no se logró. A mí me votó en la interna de Cambiemos el 40% de la gente, esa gente no quería al PRO, tampoco al peronismo, y eso es el piso. La gente está reclamando eso y espero que la cúpula del partido tome nota".

Por último, consideró las necesidades que el cree que hacen falta en el país: "La Argentina necesita alguien que pueda generar una nueva mayoría social para tener mayoría legislativa y transformar la Argentina. Cuanto más sectores mejor, pero siempre dentro de una idea de estabilizar la economía, con un consenso político y luego de encarar el desarrollo de una vez por todas. Para nada es una lista exclusiva radical, es lo que hicimos en el 2021, cuando 'dar el paso' incluía a mucha gente de diferentes sectores".