Muchas películas nuevas y grandes series: los estrenos de Netflix para septiembre

La cuarentena por la pandemia del coronavirus seguirá en el AMBA y en otras partes del país debido a la gran cantidad de nuevos contagios, por lo que los fanáticos de las series y películas, aunque no volverán al cine, si tendrán la posibilidad de mirar todos los nuevos estrenos que llegan a Netflix durante el mes de septiembre.

Según anunciaron desde la plataforma, en los próximos días llegarán series originales, documentales y hasta films nacionales e internacionales.

En septiembre Netflix tendrá nuevos estrenos.

Películas

De este modo, una de las películas que seguramente mucho querrán ver, si es que ya no lo hicieron, es Parasite, del director Bong Joon-ho.

Allí se muestra como uno a uno, los astutos miembros de una familia sin trabajo comienzan a desempeñarse como personal doméstico en la casa de una adinerada y privilegiada pareja.

De igual manera, llegará una de las más esperadas, "El diablo a todas horas", con Tom Holland y Robert Pattinson como protagonistas junto a un gran elenco. En este film se contará la historia de un veterano de guerra que hace lo posible por proteger a su familia en un siniestro pueblo de Ohio.

Por otro lado, se estrenará la película "Enola Holmes", protagonizada por Millie Bobby Brown ( de Stranger Things), quien aparecerá como una mente brillante y hermana del reconocido detective Sherlock Holmes.

Luego del estreno de "Crímenes de Familia", también aparecerá en septiembre en Netflix la película "Corazón Loco", protagonizada por Adrían Suar, quien encarna a un hombre que tiene una doble vida.

Protagonizada por Mario Casas, el próximo 16 de septiembre se podrá ver "El practicante", donde Ángel, después de quedar paralitico por un accidente, decide vengarse de quienes lo traicionaron. Sobre todo, de la mujer que lo abandonó cuando más la necesitaba.

Series

En lo que respecta a las series, aparecerá la temporada número 16 de Grey´s Anatomy, y en esta oportunidad Meredith, Richard y Alex intentan enfrentar su futuro después del escándalo del fraude al seguro. Mientras, una nueva persona asume el mando de Grey Sloan Memorial.

A partir del 18 de septiembre estará disponible Ratched, una precuela dramática de "Atrapado sin salida" que narra los inquietantes orígenes del emblemático e inolvidable personaje de la enfermera Ratched.

Además, la serie "Lejos" también podrá verse a partir de los primeros días del mes, en la que se cuenta la historia de Emma Green, quien se pone al frente de una tripulación internacional en una peligrosa misión a Marte que además le exige dejar atrás a su marido y a su hija adolescente.

Keeping Up with the Kardashians estrenará también sus temporadas 3 y 4 el próximo 1° de septiembre, y en la tercera entrega las Kardashian intentan llevar una vida normal mientras las cámaras capturan cada segundo de sus amoríos mediáticos y sus momentos en familia.

Ya la cuarta temporada comienza con la boda de Khloe y el basquetbolista profesional Lamar Odom, y muestra cómo fue para ellos la vida de recién casados.

Documentales

Sobre documentales, uno de los nuevos es "Afonso Padilha: Alma de pobre", en el cual el comediante brasileño Afonso Padilha ahonda en sus humildes comienzos y en su niñez en este divertido especial cargado de historias personales.

En "El dilema de las redes sociales", expertos y defensores de la tecnología alertan sobre la forma en que algunas de sus propias creaciones promueven la adicción y desestabilizan las democracias.

Infantiles

"Un jefe en pañales: ¡Atrapa al bebé!", es una película infantil que invita a hallar a nuestro líder interior en un especial interactivo en el que el el espectador tomas las decisiones y ejecutas las misiones como parte de un test vocacional.

De igual modo, "Spirit: Cabalgando libre" cuenta que Lucky y sus amigas regresan a la Academia de Equitación Palomino Bluffs, donde las esperan emocionantes misterios, nuevas amistades y la oportunidad de salvar la escuela.

"En Jurassic World: campamento cretácico", seis adolescentes tienen que unirse para sobrevivir en un campamento en el otro lado de la Isla Nublarl.