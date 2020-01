Muerte del bailarín Juan Carlos Acosta: se supo el resultado de la autopsia y sus amigos sospechan del novio

La muerte del ex bailarín de ShowMatch Juan Carlos Acosta conmocionó al mundo de la farándula, y generó también muchas dudas en el entorno íntimo del coreógrafo. Aunque recientemente la fiscalía que investiga el caso anunció que el patinador falleció por una enfermedad pulmonar, lo cierto es que sus amigos y familiares sospechan del novio de Acosta, con quien supuestamente tenía una relación tóxica.

La terrible noticia se conoció el lunes, y muchos famosos usaron sus redes sociales para despedir al bailarín que había participado en varias oportunidades en el Bailando por un Sueño. Allí bailó junto a Nazarena Vélez y Jésica Cirio, aunque luego formó parte del certamen en varias ocasiones puntuales.

Apenas se supo de su muerte, las dudas comenzaron a rondar por la cabeza de los familiares y amigos de "Juanki", como le decían, debido a que sospechan que el patinador de 38 años pudo haber sido víctima de un homicidio.

Debido a lo desconcertados que estaban sus allegados, la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 21, a cargo de la investigación, ordenó realizar una autopsia en el cuerpo del bailarín fallecido.

En primera instancia, el parte policial labrado por los oficiales de la Policía de la Ciudad explicó que Acosta fue encontrado sin vida por su prima dentro de su departamento, ubicado en la calle Palestina al 600.

"Estaba sin signos vitales en posición decúbito dorsal sin signos de violencia. Se hizo presente el SAME, quien al llegar constató el fallecimiento. La mujer detalló que el hombre estaba en tratamiento por un problema de salud", indicaron fuentes policiales a BigBang.

Ante esta situación, la fiscalía ordenó una autopsia "ante una muerte por causa dudosa de criminalidad", y finalmente esta mañana los primeros resultados del procedimiento fueron publicados y, por ahora, se descartó un asesinato.

"De acuerdo al adelanto de autopsia realizado por el Cuerpo Médico Forense, la muerte de Juan Carlos Acosta se produjo como consecuencia de una tromboembolia pulmonar. Esto descarta, en principio, la participación directa o indirecta de terceras personas. A partir de ahora se continuarán con todas las medidas protocolares previstas para estos casos", indicaron en un comunicado emitido por la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 21.

Desde que se conoció el fallecimiento del bailarín, varios amigos suyos mencionaron que durante los últimos meses él había estado con dolores en la espalda, y que a pesar de que se había hecho estudios, en ninguno había salido que tuviera alguna enfermedad.

Según la versión del novio de Acosta, Rodrigo Donatto, el día de su muerte el patinador lo llamó a la mañana para decirle que se sentía mal, ya que tenía muchos dolores y una pierna morada.

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, el joven comentó que el lunes alrededor de las 7.40 le habló a su novio, y él le contestó que estaba mal. "Juanky lloraba, decía que tenía la pierna toda morada, colorada y que no se podía mover. Le pedí que se calmara y empezamos a respirar juntos en voz alta", explicó Donatto.

Para ayudarlo, le pidió que sacara el pasador de la puerta, y le avisó que iba a llamar a su prima y a un amigo, quienes vivían cerca del departamento, para que fueran a ayudarlo. "Hacía meses que estábamos tratando de ver qué tenía concretamente, le hicimos un montón de estudios. No se encontraba nada", dijo el novio del bailarín, quien además aclaró que lo vio por última vez el sábado a la noche, y que luego el domingo Acosta estuvo en un asado.

"Él siempre tuvo un problema estomacal. Habían dos hipótesis y yo prefiero no hablar de eso porque no lo sé. Las médicas que hablaron conmigo me dijeron que eran esas dos cosas pero prefiero no hablarlo. Yo lo conocí en junio con este problema que tenia. Digamos que era como un problema estomacal. Le hicieron un montón de estudios, se hizo una endoscopia dos veces porque la primera vez no encontraron nada y lo volvimos a repetir. Siempre era esperar 15 días para hacer otro estudio y seguir descartando cosas porque no encontraban nada", aclaró por último.

Relación tóxica con su pareja

Minutos después, y desde el velorio de Juan Carlos, habló también en el programa de Ángel de Brito, Gastón, un muy cercano amigo del coreógrafo que desmintió rotundamente los dichos de Rodrigo Donatto. "Juan a diario estaba triste, no sabía cómo manejar la situación y decía que tenía miedo. Empecé a dejar el celu prendido a partir de esto. Tenía miedo a morirse solo, miedo a esta relación con este pibe, miedo a volver a su casa solo", reveló.

Además, confirmó que Acosta denunció a su novio por violencia, e incluso Gastón comentó que él mismo fue quien lo acompañó a declarar a la comisaría: "Fue una noche que este pibe estaba a los gritos y los vecinos llamaron a la policía. Fuimos a la comisaría y Juan contó la mitad de las cosas. Yo conté el resto. Tenían una relación violenta. Le pegaba y Juan le tenía miedo. No sabía cómo salir de esa relación. Si Juan no contaba que estaba con él, era porque no podía salir de eso", dijo dolido.

Por último, agregó que "Juanki" era vícitma de violencia, porque su novio le pegaba. "Hubo una primera vez y a partir de ahí Juan empezó a tener miedo. Él me contaba todo, era como mi hermano", cerró.