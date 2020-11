Muerte dudosa: la causa judicial y el pedido de la familia Maradona de evitar la autopsia

La muerte del técnico de Gimnasia y Esgrima de la Plata y ex capitán de la selección Argentina, Diego Armando Maradona, tendrá no sólo su capítulo de dolor, congoja y asombro; sino también judicial. Es que la Justicia bonaerense, según pudo saber BigBang, investigará la forma en la que falleció el ex futbolista.

El fiscal general de San Isidro, John Broyad; sus dos adjuntos, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal de la jurisdicción, Laura Capra, de la UFI de Benavídez, investigarán las circunstancias del deceso. El motivo es saber las condiciones en las que falleció el astro del fútbol para descartar cualquier cuestión poco clara.

Según trascendió, la autopsia se llevará a cabo este mismo miércoles a partir de las 18 horas en la Morgue de San Fernando por orden de la fiscal Laura Capra. La justicia buscará determinar las causales de su muerte, según expresaron fuentes al tanto de la investigación.

La autopsia la hará el Dr. Federico Corasaniti y peritos de la cúpula de la Policia Científica de la Provincia de Buenos Aires. De acuerdo a trascendidos, Gianinna Maradona -presente en la casa en la que murió su padre-, habría pedido evitar la autopsia.

A dos semanas de haber sido dado de alta en la Clínica Olivos, donde estuvo ocho días internado tras ser operado de un hematoma en la cabeza, Maradona (60) se descompensó en su nuevo hogar situado en el partido de Tigre, donde estaba siendo acompañado por allegados a Matías Morla, custodios, su kinesiólogo, su psiquiatra y su enfermera. "El corazón no respondió y lo trataron de reanimar", informó Luis Ventura.

Minutos después de pasados el mediodía, llegó la confirmación menos esperada por los argentinos: el "Diez" falleció a los 60 años. "Maradona tuvo un paro cardíaco y no pudieron reanimarlo", señaló el periodista, despertando las lágrimas de propios y extraños. Cabe recordar que Diego fue internado el 2 de noviembre en una clínica privada de La Plata, pocos días después de celebrar su cumpleaños número 60.

Aunque desde el entorno del "Diez" intentaron minimizar la internación, detallaron que la descompensación había sido producto de un desbalance en su medicación y un estado emocional complicado: "Diego está deprimido y muy decaído". En ese sentido, habían adelantado que la tristeza de Maradona se debía a la ausencia de sus padres, Doña Tota y Don Diego, quienes fallecieron el 19 de noviembre de 2011 y el 25 de junio de 2015, respectivamente.