Muertes por Covid: por qué los fallecidos en todo el mundo podrían ser cerca de 15 millones

Las estadísticas por la pandemia del coronavirus desde hace tiempo que están en revisión y sobre todo en lo relacionado a las muertes. Es que para poder determinar, en algunos casos, las causas de los fallecimientos, se necesitan autopsias y demás procedimientos que en algunos países se dejaron de hacer por protocolo. En ese contexto, la revista The Economist publicó el resultado de su modelo matemático, el cual indica que en vez de 4,5 millones de muertos por la pandemia, hubo en realidad más de 15 millones en todo el mundo, es decir casi tres veces más.

Esa diferencia se denomina como “exceso de mortalidad” y es la diferencia entre cuántas personas han muerto, independientemente de la causa, y cuántas muertes se habrían esperado si no hubiera ocurrido una circunstancia particular (como un desastre natural o una pandemia).

En otras palabras, en los casos en que las tasas de mortalidad cayeron por debajo de las normas pre pandémicas, es porque el COVID-19 cobró relativamente pocas víctimas, mientras que a su vez los cambios en el estilo de vida redujeron el número de víctimas de otras causas como la gripe.

La revista The Economist, en el mencionado artículo además advirtió que la cifra real es muy difícil de calcular debido a que muchos países no actualizan sus números (entre los 156 países del mundo con al menos 1 millón de habitantes, solo 84 dan datos), y otros no incluyen en ellas a todos los fallecidos, por eso la horquilla que presentan de muertos por covid-19, va de los 9,3 a los 18,1 millones de muertes adicionales.

De acuerdo a este modelo de la mencionada publicación, la Argentina estaría cuarto entre los países que mayor subregistro tuvo en la región detrás de México, Bolivia, Perú y Ecuador. Según el cálculo, el impacto del Covid en el país habría generado entre 300 y 490 más muertes cada 100.000 habitantes.

Con este mismo modelo, Italia es el país europeo con mayor cantidad de fallecidos por “exceso de mortalidad”, con 96 fallecidos por cada 100.000 habitantes, mientras que España cuenta con 93 por cada 100.000.

Este modelo lo que permite también es observar algunas cuestiones que tienen que ver con el “ocultamiento” de datos por parte de algunos países, como es el caso de Rusia en donde las muertes oficiales que se reportaron dan la sensación de que dominó bien la pandemia del Covid-19. Si embargo, cuando se ven los “excesos de mortalidad”, queda claro que tuvo un nivel de impacto mayor. De 127 muertes por 100.000 habitantes que registró de forma oficial, según este análisis pasó a tener entre 450 y 490 por 100.000 habitantes de la categoría mencionada anteriormente.

Lo mismo sucede con India, en donde, siempre según a lo que sostiene la publicación The Economist, los muertos se contarían por millones, en lugar de por cientos de miles, tal y como sugieren sus datos oficiales. Precisamente la variante Delta podría haber resultado más letal que el resto de variantes. Su persistencia, desde el mes de abril al de Julio, registra un pico en el exceso de mortalidad, muy por encima del resto de la pandemia.